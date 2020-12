Vedení Plzně zvažuje, že pro individuální automobilovou dopravu uzavře část Americké třídy v centru města, která je zároveň hlavní tepnou trolejbusové dopravy. Americká třída je auty zahlcená a veřejná doprava tak bývá značně zpožděná. Zda a kdy se třída uzavře, rozhodnou plzeňští zastupitelé na začátku února příštího roku.

Ulice by se měla uzavřít v úseku od křižovatky se Škroupovou a Jungmanovou ulicí ke kruhovému objezdu. Od Wilsonova mostu by se mohlo odbočit pouze do Prokopovy ulice. „Budou tam dvě výjimky. Jedna je ulice V Šipce, ze které bude možné odbočit na Americkou buď doprava, nebo doleva. Druhou výjimku bude mít Resslova ulice, ze které se na Americkou bude moci odbočit doprava směrem ke kruhovému objezdu, jako je tomu dnes,“ popsal náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule.

Uzavírka by měla přinést několik výhod. „Z hlediska města, urbanismu, bude kladen důraz na to, že se jedná o obchodní třídu. Bude tam umožněno rozšířit chodníky a vysázet další stromy, což za současné situace možné není. Nejprve totiž musí zmizet například některé odbočovací pruhy a další prvky,“ vysvětlil Vozobule s tím, že hlavní výhodou uzavření by mělo být zrychlení veřejné dopravy. Je to hlavní koridor trolejbusů a lidé se tam opravdu načekají. Pro město je to drahá zkratka, protože tam projíždějí auta, která výrazně brzdí právě tu trolejbusovou dopravu,“ dodal náměstek.

Jeho slova potvrdil rovněž generální ředitel Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) Jiří Ptáček. „Podle statistik tudy projede během jednoho pracovního dne na 13 tisíc osobních aut, přičemž hromadná doprava převeze 24 tisíc cestujících, což je podstatně více. Všichni tito cestující jsou v podstatě zdržováni. Zpoždění ve špičce na úseku dlouhém 500 metrů mezi dvěma zastávkami je tak až 17 minut,“ informoval Ptáček.

Pracovníci PMDP pak spočítali, že trolejbus Americkou třídou projede ve špičce rychlostí dva a půl kilometru v hodině. „Jízda je pomalejší než rychlost chůze a generuje to zbytečné nároky jak na finance, tak na čas našich zaměstnanců a cestujících ve vozech. Naší snahou je veřejnou dopravu zkvalitnit, abychom do ní nalákali co nejvíce lidí. Ničím jiným než jejím zrychlením a zpřesněním to však neuděláme,“ míní ředitel.

Dopravní podniky se kvůli zácpám na Americké obávají odlivu cestujících. „Další lidi to nažene do aut a tím pádem vznikají zácpy po celém městě. Uzavření tedy není jen řešení pro Americkou třídu, ale pomůže dopravě v celém městě,“ uzavřel Ptáček.