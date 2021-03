Pro evidenci těchto lékařů a dalších pracovníků je zřízena webová databáze, kam se sami na základě vlastního rozhodnutí zaregistrují. Nemocnice v kraji pak dostávají denně seznam registrovaných lékařů a mohou podle své potřeby spolupráci s nimi realizovat. Kromě spolupráce v zařízení mohou tito lékaři pomoci také v očkovacích centrech, čímž se budou moci nemocniční lékaři věnovat pacientům v nemocnicích a nebudou muset očkovat v centrech. "V databázi je v tuto chvíli téměř 50 lékařů. Nemocnice ve svých požadavcích uvedly potřebu 22 lékařů a 118 nelékařských pracovníků. V současné době není tedy pracovní povinnost jako legislativní nástroj hejtmankou Plzeňského kraje využitý," uvedla krajská mluvčí Eva Mertlová.

Podle ředitele Krajské hygienické stanice Michala Bartoše je i nadále trend počtu nakažených osob v kraji denně více než 1000, aktuálně nejvíce postiženými okresy jsou Klatovsko, Plzeň-město a Plzeň-sever. Okres Tachovska není na vzestupu. Rekordní nárůst nakažených v tomto týdnu byl zaznamenán více než 1600 osob covid pozitivních. "Také trasování nově evidovaných nakažených osob se dostává na hranici kapacit. Stále je evidentní nesdílení kontaktů, za kraj uvádí každý nakažený maximálně jednu osobu jako kontakt," uvedl Bartoš.

Situace v nemocnicích v Plzeňském kraji je i nadále kritická. V souvislosti s vyčerpáním lůžkových i personálních kapacit a následně nedostatečné možnosti poskytovat legislativně danou péči fungují všechna zařízení v režimu hromadného postižení osob. "Tento stav byl ministerstvu zdravotnictví ohlášen dopisem 21. února prostřednictvím krajského koordinátora lůžkové péče. Legislativně tento stav nevyhlašuje hejtman, protože právní řád ČR pojem jako takový neeviduje," vysvětlila mluvčí.

K pátku je v kraji hospitalizováno 665 osob covid pozitivních, z toho pak 115 vyžaduje intenzivní péči. Volné kapacity pro Plzeňský kraj byly v pátek ráno 59 standardních lůžek a pouze 1 intenzivní lůžko. Tři pacienti byli tento týden převezeni do jiných nemocnic v Česku. Kromě pondělního skokového nárůstu v počtu hospitalizovaných pacientů zůstává týdenní trend 100 pacientů, denně to pak i nadále je 15 pacientů přijatých do nemocnic.

V rámci pomoci působí aktuálně ve zdravotnických zařízeních tři lékaři Armády ČR a dále armádní zdravotničtí pracovníci. Ve spolupráci s červeným křížem budou pomáhat také dva rotující týmy pracovníků, každý pak zvládne pečovat zhruba o 20 pacientů.

Očkování pokračuje

Celkem je v regionu vyočkováno 41 607 dávek. Druhou dávku již má 13 314 osob, z toho pak je 4 869 seniorů nad 80 let. V posledním týdnu obdržel Plzeňský kraj 975 lahviček vakcíny Pfizer – 4900 dávek. Dále pak AstraZeneca 190 lahviček – 1900 dávek. "Tyto vakcíny vždy pracovní skupina přerozděluje do jednotlivých očkovacích center tak, aby byly zásadně pokryty i druhé dávky. Z dodávky kraje musely být také přerozděleny vakcíny některým praktickým lékařům, které podle pokynů ministerstva měl prostřednictvím vysoutěženého distributora zajistit stát, a to od 1. března, kdy jim byla otevřena možnost očkovat," podotkla Mertlová.

Očkovací centra v kraji jsou schopna očkovat denně 4 000 osob. V tomto týdnu byla ve středu atakována hranice 2 000 očkovaných osob za den, což je poloviční kapacita kraje. V případě zapojení praktických lékařů by bylo denně v kraji očkováno 8 000 osob i s provozem velkokapacitního očkovacího centra v Plzni. To bude připraveno k zapojení do provozu od poloviny března. Jeho provoz stejně jako navýšení očkování v centrech je závislé na dodávce vakcín od státu. Výše dodávek není státem garantována, proto je i provoz očkovacích center otevřen v závislosti na týdenních dodávkách.