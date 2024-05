Dechberoucí vystoupení akrobatů, tematické workshopy i atrakce pro děti. To všechno nabízí 14. ročník festivalu nového cirkusu Žonglobalizace, který včera odstartoval v Plzni. Akce potrvá do neděle.

V Plzni se koná festival Žonglobalizace. Snímek je z loňského pořadu Cirkus do gala. | Foto: Se svolením festivalu Žonglobalizace

„Z letošního programu bych chtěl Plzeňany pozvat na představení A Riveder Le Stelle Reloaded zahraničního kolektivu Czech It Out. Diváci jistě ocení vrcholnou akrobacii při které doslova tuhne krev žilách - tři lidé stojící na sobě, lidské houpačky i další kousky. To ale není vše, co tento multinárodnostní soubor nabídne. Uvidíte i obratnost v dalších disciplínách, kterými se tento kolektiv představí, ať už jde o žonglování či vzdušnou akrobacii. Osobně se těším na velmi zajímavou scénografii, která díky výraznému zavěšenému objektu vytváří z představení doslova magickou show,‟ zve na hlavní hvězdy festivalu jeho ředitel Jiří Misař. Vystoupení souboru, jehož členové pocházejí z Itálie, Chile a Česka, je na programu v pátek od 19 hodin v prostoru U Ježíška.

Zdroj: Ladislav Vaindl

Festival láká od středy do neděle na novocirkusová představení různého formátu v cirkusovém šapitó i na open-air scéně. Pro návštěvníky bude připravena pestrá food zóna, miniherna pod širým nebem a dřevěný kolotoč. V programu nebudou chybět také workshopy s možností vyzkoušet si různé novocirkusové disciplíny. Pro dospělé je pak každý večer po představení připravená party s DJs. V sobotu se přímo v šapitó odehraje koncert skupiny Hello Marcel a silent afterparty s led show jamem.

Středa a čtvrtek bude od 17 hodin patřit závěrečnému kabaretu studentů Cirkulária – Cirkus do Gala. Plzeňská company TUTOcirk odehraje oba dny hned po jeho skončení oblíbené představení Banana. V dopoledních hodinách proběhnou dětská představení a navazující PidiCirk herna pro děti od 1,5 roku do 3 let.

Celý program pak vyvrcholí o víkendu, během kterého je vstup na všechny akce zdarma. V sobotu 25. května se tak Plzeňané mohou těšit na hernu, novocirkusové workshopy, premiéru představení Fantastický kabaret od domácích TUTOcirk nebo komediální acro duo Koťátko zkázy,

Poslední den festivalu cílí na děti a mládež. V neděli 26. května se dostane ke slovu mladá krev. Síly spojí studenti hned z pěti novocirkusových center v republice. Teens z Plzně, Prahy, Brna, Jihlavy a Českých Budějovic představí své autorské prvotiny během Youth Cirkus Stage. Pro nejmenší je pak nachystaná oblíbená Klaunka Pepina.

Letní školy na univerzitě nabídnou umění, cizí jazyky i umělou inteligenci

„Nový cirkus je dynamicky se rozvíjející umělecký obor, který propojuje cirkusové techniky s různými jinými žánry, jako je třeba divadlo, tanec nebo hudba. Od starého pojetí cirkusu se odlišuje tím, že se při něm nevyužívají zvířata," uvedl Mísař s tím, že Žonglobalizace je jediný festival nového cirkusu v Plzeňském kraji.

„Chceme, aby akce fungovala jako osvěta, co se nového cirkusu týče, protože moc lidí v Plzni ještě neví, jak je krásný. Chceme lidem ukázat všechny jeho možnosti. Kromě toho, že návštěvníci uvidí v akci špičkové akrobaty nebo žongléry, mohou si sami některé disciplíny vyzkoušet během workshopů," dodává.