Výuku na univerzitě zahájilo přibližně 11 500 studentů. „Do prvních ročníků bakalářského a magisterského studia nastupuje přibližně 3700 z nich. Je to podobné jako v minulých letech. Číslo se bude samozřejmě ještě vyvíjet, přesný počet studentů budeme znát až na konci října. Řada studentů se totiž často hlásí na dva studijní programy a až po nějaké době si vybere jeden z nich,“ řekla mluvčí ZČU Šárka Stará.

Zvýšený zájem ze strany uchazečů byl podle ní letos o učitelství prvního stupně základních škol na Fakultě pedagogické. „Navýšení počtu přihlášek zaznamenala letos také Fakulta zdravotnických studií a Fakulta ekonomická,“ dodala mluvčí.

Studenti i zaměstnanci univerzity se mohou nechat bez registrace očkovat proti covidu-19 přímo v univerzitním areálu na Borech. Vakcínu tu bude do středy 22. září aplikovat mobilní očkovací tým EUC kliniky Plzeň, a to vždy od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.00 do 15.30 hodin. „Studenti mají na výběr ze tří vakcín – dvou dvoudávkových a jedné jednodávkové,“ uvedla Stará s tím, že za první dvě hodiny to využilo devět studentů. „Jsem reprezentantem ve sportovní střelbě – kdybych se nenaočkoval, nemohl bych jezdit na výjezdy a zahraniční soutěže, tam je samozřejmě očkování povinné,“ řekl Pavel Schejbal, student prvního ročníku oboru Elektrotechnika a informační technologie Fakulty elektrotechnické ZČU.

V loňském akademickém roce trvala prezenční výuka pouhé dva dny. Hned třetí den po jeho zahájení museli studenti přejít na distanční výuku. Doufají proto, že letos zažijí jen klasickou prezenční výuku.

„Loňský rok mě kvůli distanční výuce moc nebavil, bylo to nepříjemné. První ročník teď opakuji a vím, že právě kvůli distanční výuce ho opakuje většina studentů. Pevně doufám, že se budeme po celý semestr učit už jen prezenčně,“ dodal Schejbal.

„Setkávání učitelů se studenty a studentů mezi sebou považujeme za důležitou součást výuky. Doufáme, že studenti využijí možnost naočkování. Vysoká míra proočkovanosti může napomoci tomu, aby výuka mohla probíhat prezenčně,“ vysvětlila dále Stará.

Letošní rok je specifický i tím, že univerzita slaví třicáté výročí vzniku. Už na dnešek je proto přichystán festival Den v kampusu. Hlavní hvězdou akce pro studenty, akademiky i veřejnost bude skupina Tata Bojs.