„Stejně jako Brigadýr sloužila Wilga k vlečení větroňů, výcviku či práškování,“ přibližuje Miloš Tarantík ze zručského muzea. Čtyřmístné letadlo patřilo do kategorie strojů s velmi krátkým vzletem a přistáním. „Vzlétlo na sto metrech, přistálo na sto dvaceti,“ vysvětluje Tarantík.

Letoun na západ Čech doputoval z polského Deblinu. „Na započatou generálku došly peníze, letadlo pak leželo deset let v hangáru a majitelé se rozhodli ho prodat,“ popisuje Tarantík osud nového přírůstku do sbírky.

Wilgu v muzeu plánují zrenovovat do co nejlepšího stavu. „Motor a vrtuli bohužel nemáme, to pro nás bylo cenově vysoko. Jinak chybělo pár drobností, ale ty jsme koupili jinde,“ pokračuje.

Kromě této Wilgy přivezli Tarantíkovi do Zruče ještě druhý letoun stejného typu. „Je to jen trup po havárii, ten bychom chtěli zpřístupnit veřejnosti,“ dodává syn Karla Tarantíka, zakladatele muzea.

Letounů Wilga bylo vyrobeno přes tisíc kusů v různých verzích a vedle civilního sektoru sloužily jako cvičné, kurýrní nebo pozorovací i v armádě. Kromě Polska například v Egyptě, Indonésii nebo Srbsku.