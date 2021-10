Zvíře nechtělo dovnitř nikoho pustit a komplikovalo hasičům přístup přes otevřené okno. Strážníci se ihned chopili úkolu, jeden z nich byl v koši automobilového žebříku hasičů vyzdvižen k oknu ve čtvrtém patře domu. Vstoupil dovnitř, vytlačil psa do chodby a pomocí odchytové tyče jej odchytil. Hasič tak měl volný přístup k otevření vchodových dveří zevnitř. Psa strážníci dočasně umístili v plzeňském útulku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.