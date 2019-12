Během prosincových víkendů mají Plzeňané i návštěvníci krajské metropole možnost zúčastnit se speciálních adventních prohlídek, v rámci kterých seznámí zájemce o historii slavení Vánoc průvodce v kostýmu.

Lidé se dozvědí také zajímavosti o plzeňských betlémech i pověrách spojených se štědrovečerní večeří. „Slovo advent pochází z latinského slova adventus, neboli příchod. Adventní doba je tedy doba přípravy na narození Ježíše Krista,“ říká na úvod průvodkyně Margita Barnášová a seznamuje účastníky prohlídky s tím, co samotná příprava obnáší. „Původně znamenala příležitost k tomu, aby se člověk uklidnil a ztišil své vlastní nitro a zabýval se sám sebou. Tento luxus, který nám adventní doba nabízí, bychom si dnes neměli nechat vzít všemožnými komerčními reklamami,“ vysvětluje dále a dodává, že adventní čas končí 24. prosince po setmění a hlavní vánoční doba, která má být na rozdíl od té adventní jásavá, hlučná a plná oslav, nastává pak o den déle. „Jelikož je advent doba čekání, tak ležící Jezulátko najdou lidé v plzeňském betlémě až 24. prosince večer. Majitel betlému si ho cení na tři miliony korun, a co je zajímavé, každý rok do něj zhotoví tři až pět nových figur,“ doplňuje průvodkyně.

Katedrála svatého Bartoloměje bude letos kvůli probíhající rekonstrukci během vánočních svátků zavřená.