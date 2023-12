První adventní víkend bude opět v řadě měst a obcí na Plzeňsku spojený s rozsvícením vánočních stromů. V Plzni se rozzáří velký strom na náměstí a další v jednotlivých obvodech. V neděli do ulic vyrazí opět speciální tramvaj, letos se dvěma novinkami.

Do ulic Plzně o první adventní neděli opět vyjede vánočně vyzdobená tramvaj. | Foto: se svolením PMDP

Svůj vánoční strom už v týdnu rozsvítil první plzeňský obvod, na víkend ho v Plzni plánují město i další obvody. Na náměstí Republiky je 15 metrů vysoký smrk už téměř tři týdny, rozsvícen bude v neděli v 18 hodin. Akci opět doprovodí kulturní program, který začne v 16 hodin. „Vystoupí Dětský pěvecký sbor opery Divadla J. K. Tyla Kajetán, Plzeňský MLS a Step by step studio s vánočním programem. VPrvní adventní chvíle s rozsvíceným vánočním stromem zpestří program členů muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla a poté vystoupí zpěvačka Tereza Mašková,“ uvedla mluvčí plzeňského magistrátu Hana Josefová.

Výzdoba stromu trvala několik dní. „Celková délka použitých světelných řetězů, které strom zdobí, dosahuje ke čtyřem kilometrům. Výzdoba stromu je dále doplněna světelnými hvězdami, 3D nesvětelnými zlatými hvězdami, LED padajícím světlem, plastovými ozdobami a světelnou špičkou na vrcholu stromu. Celkem to je zhruba šest desítek prvků,“ dodala Josefová.

Slavnostní zahájení adventu, na které každý rok přijdou tisíce lidí, si však vyžádá dopravní omezení v centru města. Parkování bude na náměstí Republiky a v přilehlých ulicích omezeno už od půlnoci ze soboty 2. na neděli 3. prosince včetně zásobovacích boxů a vyhrazených parkovišť. Konkrétně se zákaz parkování týká ulic Dřevěná v úseku Pražská – náměstí Republiky, Pražská v úseku Perlová – náměstí Republiky, Dominikánská v úseku Veleslavínova – náměstí Republiky a Prešovská v úseku Sedláčkova – náměstí Republiky.

Vjezd na náměstí Republiky bude pro veškerou dopravu včetně autobusových linek MHD v neděli 3. prosince od 15 zhruba do 19 hodin zakázán. Projíždět náměstím Republiky budou jen tramvaje č. 1 a 2. Autobusy pojedou náhradní trasou přes sady Pětatřicátníků, zastávky Náměstí Republiky a O. Beníškové budou zrušeny.

Tramvaj se rozsvítí U Zvonu

Na první adventní neděli vyrazí opět do ulic Plzně vánočně vyzdobená tramvaj. Cestující se mohou letos těšit na dvě novinky. „V letošním roce bude vánoční tramvaj opravdu nepřehlédnutelná. A to nejen díky novým světelným dekoracím, za které patří poděkování SVSMP, ale také díky novému typu vozu, který jsme pro vánoční tramvaj zvolili. Jedná se o naši nejnovější tramvaj typu 40T, která měří téměř třicet metrů a její kapacita je přibližně o čtvrtinu větší než u tramvaje, která jezdila v minulých letech,“ řekl generální ředitel plzeňských dopravních podniků Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) Jiří Ptáček.

Světelné dekorace se obměnily poprvé od roku 2018, kdy měla vánoční tramvaj v plzeňských ulicích premiéru, samozřejmostí vedle světýlek bude vnější i vnitřní polep.

„První jízda začne slavnostním rozsvícením v 16.20 v točně U Zvonu, kde bude odstavena do 16.55 a vznikne tak prostor, aby si návštěvníci mohli udělat krásné fotografie a prohlédnout si interiér tramvaje, kde budou vystaveny obrázky a ozdoby od dětských fanoušků,“ informoval mluvčí PMDP René Vávro. Následně se tramvaj přesune do zastávky U Synagogy, odkud bude vyjíždět na okružní jízdy s doprovodným programem.

Po poslední nedělní okružní jízdě se vánoční tramvaj cca v 19 hodin vydá bez cestujících šířit vánoční atmosféru po městě. Postupně dorazí na konečné na Košutce (19.14), u Univerzity (19.49), do Skvrňan (20.24), v Bolevci (20.54) a na Světovar (21.30). Od pondělka pak bude tramvaj nasazena do běžného provozu, do poloviny prosince v pracovní dny na linku 1 a o víkendech na linky 2 a 4.

Kromě vánoční tramvaje, která se v Plzni stala už tradicí, letos poprvé po městě jezdí i speciálně vyzdobené popelářské auto. To do ulic vyrazilo poprvé už v pondělí 27. listopadu.

Chybět nebude ani strom na přehradě a ledové sochy

Vánoční stromy se o víkendu rozzáří také v plzeňských obvodech. Už v pátek v 18.30 centrální obvod rozsvítí plovoucí strom na Borské přehradě.

„Stejně jako v loňském roce se ke stromu na hladině vypraví čtyři průvody se světýlky ze čtyř různých míst: Bor, Výsluní, Valchy a Litic. Nezapomeňte si s sebou tedy vzít lampiony nebo baterky. Fantazii se ale meze nekladou a je možné vyzdobit se například i světelným řetězem,“ vyzval k účasti starosta Trojky David Procházka, který před dvěma lety s nápadem na plovoucí strom přišel.

Průvody vyjdou v 16.30 z Bor od Brány do Borského parku, účastníci průvodu z Výsluní se ve stejný čas sejdou na křižovatce Zářijové a Červencové ulice u nástěnky, na Valše bude tentokrát sraz v 16.30 u lávky u Černého mostu a Litičtí vyjdou od své hasičské zbrojnice v 17.00. V areálu Škodalandu na všechny dětské účastníky čeká malé překvapení, diplom s přáním pro Ježíška, vystoupení dětských sborů a trubačů, připraveny budou také adventní dílny. PMDP navýší mezi 17. a 19. hodinou autobusové spoje, kterými se mohou do multifunkčního areálu u přehrady dopravit i ti, kteří se průvodů účastnit nechtějí nebo nemohou.

V sobotu v 18 hodin rozsvítí vánoční strom také na Doubravce v Habrmannově parku. Doprovodný program začne v půl páté odpoledne. „Diváci budou moci sledovat vyřezávání ledové sochy, která doplní speciální ledový betlém. O hodinu později vystoupí s koledami dětský pěvecký sbor Javořičky. Po rozsvícení stromu bude následovat tichý ohňostroj,“ informovala za čtvrtý plzeňský obvod Věra Zilvarová.

Slovany budou mít svůj vánoční strom před radnicí v Koterovské ulici, kde ho rozsvítí v neděli 3. prosince. „Akci zahájí v 16 hodin vystoupení pěveckého sboru Jéčko v čele s Jaro Smejkalem. V 17 hodin rozsvítíme strom a následovat bude premiéra tichého ohňostroje na Slovanech, nachystaný na jednu z krásných skladeb z dílny Karla Svobody, která jistě navodí tu správnou předvánoční atmosféru. Dále vystoupí dechový soubor ZUŠ Chválenická a folklórní soubor Meteláček. Malí i velcí se mohou těšit na slovanského anděla i fotokoutek, ve které si mohou udělat zdarma na památku originální fotografii,“ pozval obyvatele Slovan druhý plzeňský obvod na svém webu.

Kdy se rozsvítí vánoční stromy na Plzeňsku:

Pátek, 1. 12., 17.00: Třemošná, Blovice (program od 16.00), 18.30: Borská přehrada.

Sobota, 2. 12, od 16.00: Koterov, 16.30: Manětín (jarmark od 14.00), Spálené Poříčí (program od 13.00), 17.00: Malesice (program od 15.00), Plasy, 18.00: Doubravka (program od 16.30).

Neděle, 3. 12., 16.30: Křimice, 17.00: Slovany (program od 16.00), Tlučná, Kralovice, Horní Bříza (od 14.00 jarmark), Starý Plzenec (adventní trh od 14.00), Přeštice, Dobřany (program od 13.00), 18.00: Litice (od 16.00 trhy), Plzeň, nám. Republiky (program od 16.00), Město Touškov (program od 17.00), Nepomuk (trhy a program od 14.00).

Pondělí, 4. 12., od 16.30: Černice, od 17.00: Radčice.

Čtvrtek, 7. 12., 18.30: Skvrňany, vnitroblok K. Steinera (program od 17.00).

Pátek, 8. 12., 17.00: Nová Hospoda.

Neděle 10. 12., 17.00: Radobyčice, 18.30: Bory, vnitroblok Šimerova ul. (program od 17.00).

Zdroj: Deník/Redakce