Univerzita třetího věku zakončila jubilejní 30. akademický rok slavnostně. 183 posluchaček a posluchačů převzalo z rukou rektora ZČU Miroslava Lávičky osvědčení o absolvování.

Absolventky a absolventi Univerzity třetího věku Západočeské univerzity v Plzni převzali diplomy z rukou rektora ZČU Miroslava Lávičky. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Diplom si v úterý 27. 6. 2023 v Měšťanské besedě převzali posluchači poboček v Plzni, Mariánských Lázních, Zbirohu, Tachově, Horažďovicích, Spáleném Poříčí, Sokolově, Rokycanech, Karlových Varech, Plasích a Klatovech.

Univerzitu třetího věku ZČU, která působí ve třinácti městech Plzeňského, pěti městech Karlovarského a jednom městě Jihočeského kraje, navštěvovalo v akademickém roce 2022/23 celkem 2125 posluchačů z řad seniorů a osob ve třetím stupni invalidního důchodu. Kromě prezenční výuky se účastnili také rozšiřujících online kurzů.

„Kvalitu života ve vyšším věku ovlivňuje mimo jiné duševní a fyzická aktivita či sociální kontakty. Univerzita třetího věku napomáhá tomu, aby i starší lidé byli stále zapojeni do života společnosti, aby zůstávali aktivní a byli součástí mezigeneračního dialogu. V současném světě, který je tak výrazně ovlivněn moderními technologiemi, je to o to důležitější,“ připomíná rektor ZČU Miroslav Lávička význam U3V.

Pro akademický rok 2023/24 mohou zájemci o studium v Plzni vybírat ze 44 kurzů, včetně šesti jazykových a sedmi cvičebních. Nabídku rozšiřují také dva speciální jednosemestrální kurzy. Mezi jazykovými kurzy si zájemci mohou nově zvolit francouzský jazyk, dalšími novinkami jsou kurzy Úvod do ornitologie, Kosmonautika pro začátečníky, Judaismus a Židé, Dějiny asijských komunistických zemí, Pověsti Plzeňského kraje a jejich historické pozadí (aneb na každém šprochu pravdy trochu), Dějiny filmu, Psychologie v poradenství, terapii a v právu, Léčivé rostliny v teorii a praxi, Tvoříme zahradu: principy a inspirace.

V on-line kurzech se zájemci mohou těšit na témata Folklor a tradiční lidová kultura v českých zemích, České dějiny – Historie státu československého 1918–1992 nebo Výrobní technologie a povrchová ochrana materiálu.

Kompletní nabídka a veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webových stránkách u3v.zcu.cz