V pondělí 21. srpna uplyne již 55 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Připomeňte si či podívejte se, jak události těchto dní prožívali obyvatelé Plzně v naší fotogalerii a vzpomínkách pamětníků.

Okupační vojska v Plzni 21. srpna 1968 | Foto: Jiří Plzák (z knihy Plzeň v srpnu 1968)

„Vzpomínám si, že syn tehdy marodil, bylo mu devět let, a já jsem s ním byla doma. Bydleli jsme na Roudné a museli jsme jít k doktoru. Šli jsme přes Saský most (Rooseveltův most, pozn red.) do města a tam to všude bylo obsazené ruskou armádou, stály tam tanky a u nich byli vojáci. Vím, že řada mých kolegů ze Škodovky manifestovala. Pamatuji si také, že můj bratr byl jedním z těch, kteří bránili rozhlas na Borech,“ přiblížila již dříve své vzpomínky pro Deník Jiřina Krňoulová z Plzně.

Na příjezd ruských vojsk vzpomněl pro Deník i Plzeňan Roman Touš. Tehdy mu bylo sedm let a užíval si druhou polovinu svých prvních prázdnin. „Byli jsme na Valše na chatě. Jako vždycky jsme se s desetiletým Pepou ráno tloukli polštáři, když v tom přišla ubrečená mamka, ať toho necháme, že je válka. Táta říkal, že válka není, ale že nás obsadili Rusáci s ostatními armádami a že se snad střílet nebude," vzpomíná Touš. Když s bráchou vyšli na zahradu, zahlédli helikoptéry. „Brácha hned stloukl z prkýnek dva samopaly. Bojovali jsme jak lvi, ale žádné letadlo jsme pochopitelně nesestřelili,“ popisuje.

Okupanti pili špinavou vodu z Radbuzy

Hned za železničním viaduktem, když se jede od Valchy směrem na Litice, tehdy zastavily tři tanky. „Vyskákali vojáci, ale jací! Byli menšího vzrůstu a byli to Asiati. V té době ještě nebyla přehrada, takže šli kousek po louce, zaklekli a pili tu špinavou vodu z Radbuzy. Pak jsem se dozvěděl, že nesměli vstupovat na soukromé pozemky, aby třeba někomu řekli o vodu. Tenkrát bylo opravdu parno a oni byli hodně navlečení. Museli mít strašnou žízeň. Byli to mladí, drobní kluci, skoro nám jich bylo líto,“ vybavuje si Touš.

Když se vrátili s rodiči do Plzně, viděli, jak projíždějící tanky doslova trhají žulovou dlažbu na Klatovské třídě. „Vyjely z Borské ulice a zamířily směrem k Chodskému náměstí. Vojáci v zatáčce házeli pod pás fošny, ale ty byly po přejezdu několika tanků na třísky a my zírali, jak pás tanku trhá kostky a ty padají z dvoumetrové výšky zase na silnici,“ vypráví Touš.

Pavlu Vaněčkovi zatarasily tanky cestu do svatební síně

Vybavuje si též jednu úsměvnou historku. „V naší ulici bylo děvče s hezkými dlouhými vlasy a to si s Rusy povídalo. Za pár dní však dívka byla bez vlasů. Za to povídání se jí totiž místní mladíci odměnili,“ směje se Plzeňan.