V druhé polovině 19. století proudily do Spojených států i Kanady z Evropy tisíce imigrantů. Středoevropany (včetně Čechů a Slováků) přitom přitahoval zejména rychle se rozvíjející průmyslový sever, kde zakládali početné komunity. Jejich pospolitost však bohužel přinášela někdy i negativní následky - případná katastrofa je vraždila po desítkách. K jedné takové došlo 29. června 1864 na kanadské železnici. Za oběť jí padlo na 99 lidí z Polska a Německa.

Autentický snímek z železniční nehody v kanadském Beloeilu, k níž došlo 29. června 1864. Obětmi tohoto největšího kanadského železničního neštěstí 19. století se stali zejména přistěhovalci ze střední Evropy | Foto: Wikimedia Commons, Antoine Bazinet, Library and Archives Canada, volné dílo

Dějištěm nejsmrtelnější železniční katastrofy v Kanadě 19. století se stal otočný most ve městě Mont-Saint-Hilaire ve státě Québec. Mont-Saint-Hilaire představoval vlastně předměstí Montréalu a most tvořil křižovatku dvou zásadních tepen, jimiž proudil do Kanady obchod i nové lidské zdroje.