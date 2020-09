Je to z mnoha pohledů zcela mimořádná zahraničí cesta. Z diplomatického hlediska jde o překročení dosavadního tabu. Na Tchaj-wan, který se považuje za samostatný stát, ale jejž Čína označuje za svoji součást, v posledním půlstoletí jezdili ze zemí EU jen neoficiální delegace nebo bývalí politici. I velký příznivec Tchaj-wanu Václav Havel navštívil ostrov až v roce 2004, tedy v době, kdy už byl „bývalým prezidentem“.

Oficiální česká zahraniční politika Tchaj-wan jako samostatný stát neuznává, byť udržuje s ostrovem čilé obchodní a kulturní styky.

„Naším cílem je také snaha ukázat, že Česko je svobodnou, suverénní a demokratickou zemí a že naše parlamentní diplomacie je diplomacií, která má zájem na tom, aby Česko vystupovalo tak, jak to kdysi nastavil Václav Havel,“ zdůvodnil cestu na Tchaj-wan sám předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Budeme spolupracovat se všemi demokratickými zeměmi bez ohledu na to, zda si to někdo přeje, nebo nepřeje,“ dodal s poukazem na demokratický politický systém na Tchaj-wanu.

Podpora politiků

Vystrčila přes varování Číny doprovodí představitelé více než třicítky významných českých firem, zástupců Akademie věd i vysokých škol. Součástí devadesátičlenné delegace bude také pražský primátor Zdeněk Hřib, který Tchaj-wan navštívil už loni. Praha uzavřela partnerství s tamní metropolí Tai-pei.

Vystrčilova cesta se těší velkému zájmu i podpoře v mnoha zemích. Petici na její podporu podepsala čtyřicítka politiků západních států – například europoslankyně a bývalá šéfka polské diplomacie Anna Fotygová nebo poslanec Bundestagu za liberály Marcus Faber.

První Evropané

Protože Tchaj-wan patří mezi nejvýznamnější investory v Česku, slibuje si Vystrčil, že české firmy uzavřou celou řadu zajímavých kontraktů. Budou k tomu mít mimořádnou příležitost. Od vypuknutí pandemie koronaviru půjde o první delegaci z Evropy, která dostane povolení ke vstupu na ostrov. Ovšem za mimořádných hygienických opatření, k nimž patří několik PCR testů před odletem i po příletu.

Tchaj-wan patří k světovým premiantům zvládnutí epidemie. Země neuzavřela ekonomiku a zvládla epidemii s pouhými sedmi případy úmrtí na covid-19.

