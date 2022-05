Osamělí a neviditelní. Zdražování ohrožuje téměř polovinu důchodců

Vinařský expert a sommelier Jakub Přibyl zdůrazňuje, že se může vyplatit investice do lahví světově proslulých regionů a vinařství, do moravských a českých ne. „I když jsou naše vína velmi kvalitní, na globálním trhu v první řadě prodává renomovaná značka. Do světové investiční špičky patří jen několik stovek vinařství. V našem prostředí jde spíš o obchodní hru. Zajímavé jsou limitované edice, ale nejde o velký byznys,“ říká.

Na evropské scéně patří k tradičním zdrojům přímý nákup z vyhlášených vinařských oblastí jako francouzského Champagne, Bordeaux, Burgundska, italských regionů Toskánsko a Piemont, německé oblasti Mosel či americké Kalifornie. Châteaux s největším potenciálem si důvěru znalců budovala dlouhé desítky let. „Tradice dlouhověkých archivních vín na Moravě a v Čechách chybí. I když lze najít vinařství s archivními kousky třeba až ze sedmdesátých let, jako třeba Šlechtitelskou stanici v jihomoravských Velkých Pavlovicích,“ podotýká Přibyl.

Vína investoři kupují ideálně v mladém věku, s očekáváním nárůstu ceny. Důležitá je také povědomost o tom, které ročníky jsou nejkvalitnější. „Princip není až tak vzdálený akciím. Pokud vsadíte na již prověřené vinařství, které v budoucnu své jméno ještě víc proslaví, můžete koupit lahev třeba za pár tisíc korun a po dvaceti letech víno prodat až za desítky tisíc,“ přibližuje odborník. Obchodem a monitoringem cen vín se zabývá také Londýnská burza investičních vín (Liv-ex).

Rartity za miliony? I v Bečově

Úplně jiný vesmír představují aukční historické rarity, kde ceny dosahují až po miliony. Nejdražším vydraženým vínem se stalo burgundské Romanée-Conti, ročník 1945. Asijský sběratel před třemi lety nabídl za lahev rekordních více než dvanáct milionů korun. „Scénu největších vín ale pokoušejí i padělatelé. Například právě falešné Romanée-Conti prodával jeden obchodník za horentní sumy. V současnosti vína na prestižních aukcích procházejí přísnou expertizou,“ uvádí Přibyl.

Západočeský státní zámek Bečov nad Teplou se pyšní nejen relikviářem sv. Maura, ale i sbírkou 133 lahví vín nalezených spolu s ním v roce 1985. Hodnota tekutého pokladu byla dříve odhadnuta na dvacet milionů korun, podle expertů je ale mnohem vyšší. Jména zastoupených vinařství jsou dodnes slavná. Za nejcennější lahev označili odborníci Château d'Yquem z roku 1896.

Sommelier Přibyl byl jedním ze znalců, kteří ochutnali třináct vzorků díky unikátní technologii Coravin, bez nutnosti vytažení korku díky speciální duté jehle. „Kvalita je na špičkové úrovni. Sladká vína, ze kterých se sbírka skládá, mají neuvěřitelný potenciál zrání a díky dobrému uskladnění se vyvinula tím správným směrem,“ uvádí odborník. Takzvaně mrtvé, tedy nekonzumovatelné bylo pouze jedno ze zkoumaných vín. Na zámku Bečov letos měla vzniknout expozice této vinné sbírky.

Podle kastelána Tomáše Wizovského ale museli kvůli chybějícím penězům projekt Tekutý poklad odložit. „Expozici se budeme snažit vytvořit pro příští turistickou sezonu,“ doufá.

Pozor na světlo

Světové vinařské země cíleně produkují vína, která mají předpoklady zrát dlouhá léta a získávat na kvalitě a hodnotě. „Než putují do lahve, prochází i několik let výrobním a školicím procesem. Zrají v dubových sudech, které vínu propůjčí třísloviny - přírodní konzervant. Jakmile se dostanou do lahve, brzy pak míří na trh. Sběratelé a investoři je skladují ve sklepích,“ vysvětluje Přibyl.

Česká republika má vína s označením „archivní“ jako jeden z mála států ukotvena v legislativě. Archivní vína mohou být prodávána nejméně tři roky od sklizně. Pro uskladnění jsou nejvhodnější prostory bez denního světla, které degraduje barvu vína. „I proto jsou vína tradičně plněna do tmavšího, zeleného skla. Do čirých lahví putují většinou vína určená k relativně rychlé spotřebě. LED světlo žádný vliv na barvu nemá,“ vysvětluje Přibyl.

Neméně důležitá je stabilní teplota, podle něj nejlépe mezi dvanácti až patnácti stupni Celsia. Archivaci vyloženě škodí výkyvy teplot přes den, ale vadí i sezonní změny. „Korek může pracovat, smršťovat se, a víno pak v lahvi oxidovat,“ upozorňuje Přibyl. Nežádoucí jsou též otřesy, přílišná vlhkost či zápach v prostorách.

Z červených vín jsou v našich podmínkách vhodné odrůdy k archivaci například Frankovka, Zweigeltrebe, André, Merlot či Rulandské modré. Z bílých burgundské odrůdy, Chardonnay či ryzlinky. Každé víno pro archivaci má pak svůj vrchol, kdy se začíná takzvaně lámat. Už se nezlepšuje, ale naopak se začne postupně kazit.