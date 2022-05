„Jistě že okupanti mají stále dostatek vybavení. Ano, stále mají rakety, kterými útočí na naše území. Ale vála již Rusko oslabila natolik, že musí omezit množství techniky na velké přehlídce v Moskvě,“ řekl Zelenskyj.

Podle ukrajinské hlavy státu ztratilo Rusko od počátku války přes 23 tisíc vojáků. Ruská strana počty padlých zveřejňuje jen sporadicky a uvádí daleko nižší hodnoty. Prohlášení ani jedné ze stran však nelze jednoznačně ověřit. Představitelé NATO a Spojených států amerických nezávisle na sobě uvedli, že se ztráty na ruské straně mohou pohybovat mezi sedmi a patnácti tisíci vojáků. Zároveň ale zdůraznili, že se jedná o velmi hrubé odhady.

Ukrajinské dělostřelectvo podle prohlášení ministerstva vnitra zasáhlo v neděli ruské velitelské stanoviště. Při útoku měly zahynout nejméně dvě desítky ruských důstojníků, zraněn byl podle úřadu také ruský generál a náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil Valerij Gerasimov.

Černomořským přístavem Oděsa zněly v neděly ráno exploze. Jedena z místních obyvatelek pro CNN uvedla, že zahlédla nejméně jedno bojové letadlo. Velitelství ukrajinských jižních sil potvrdilo, že ve městě bylo poškozeno letiště. „Útok trval asi 10 minut,“ popsala žena.

V Severodoněcku, Lysyčansku, Rubižném a Popasném bylo při ruském ostřelování zničeno celkem dvanáct domů. Uvedl to šéf luhanské vojenské správy Sergej Hajdaj.

Ostřelováno bylo také město Dobropol v Doněcké oblasti. Podle agentury Euromaidan Press bylo při útoku zraněno sedm lidí včetně tří dětí.

