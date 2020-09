Tchaj-wan je v boji s koronavirem asi nejúspěšnější zemí světa. Nemusel vypnout ekonomiku a ani život Tchajwanců není omezen. Země měla jen sedm úmrtí a čtyři stovky případů. Několik měsíců byl Tchajwan zcela bez koronaviru a i dnes to jsou jednotky případů.

Zdroj: DeníkOstrov je pro okolní svět téměř hermeticky uzavřen a kdokoli na něj přijede, ten musí do dvoutýdenní tuhé karantény. „Všude tu jsou kamery a když vám dojde baterka v mobilu, tak za pár minut přijede policie,“ říká jedna Česka žijící na Tchaj-wanu.

Drsná karanténa

„Podle nařízení ministerstva zdravotnictví musí všichni, kdo přijíždí na Tchaj-wan, do dvoutýdenní karantény. U vás by to nešlo a tak jsme udělali výjimku,“ uvedl na nedělní slavnostní večeři zdejší ministr zahraničí Wu Jausiehe. Zároveň se omlouval za mnohá omezení, která z toho vyplývají.

Je jich hodně. Česká delegace má vyčleněná patra v hotelu, který nesmí mimo oficiální program opustit. Během týdenního pobytu musí stále všichni nosit roušky a absolvují kromě dvou koronatestů z Česka ještě dva testy přímo na ostrově. Virus omezil i kontakty podnikatelů.

„Některé tchajwanské firmy zrušily účast na jednáních,“ říká Dita Táborská z české „ambasády“ v Taipei. Jak dodává, všichni lidé, kteří se setkají s Čechy, by měli být v dvoutýdenní lehčí formě karantény, která znamená zákaz účasti na větších akcích, či chození dětí do škol.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil poděkoval za vstřícnost v této situaci i za to, že se tchajwanská strana snažila při organizaci programu vyjít českým politikům a podnikatelům vstříc. „Nedělejte ale prosím pro nás nic, co byste si sami nepřáli,“ dodal Vystrčil s tím, že má pro tvrdá opatření pochopení.

Nebývalá pozornost

Přes vysokou obezřetnost se tu ale Vystrčilovi dostane nebývalé pozornosti. Setká se s ním nejen šéf parlamentu, ale i premiér a přijme ho i prezidentka Tsai Ing-wem.

„Naši historickou návštěvu sleduje velmi pozorně Česko a možná na celém světě,“ uvedl Vystrčil. Je totiž nejvyšší představitel Západu, který Tchaj-wan za poslední desítky let navštívil.

