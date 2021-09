Na straně Íránu padlo asi 800 vojáků a 200 civilistů, kolem 7000 vojáků pak bylo zajato. Spojenecké ztráty byly úplně marginální: Britové ztratili 22 mužů a měli kolem 50 zraněných, Sověti hlásili 50 padlých a 100 zraněných. Oproti masakrům, k jakým v tu dobu docházelo na východní frontě na přístupových cestách k Moskvě a k průmyslovým a zemědělským centrům Sovětského svazu, tak invaze do Íránu představovala doslova procházku růžovým sadem.

Bez jakýchkoli vojenských spojenců, kteří by mu rychle přispěchali na pomoc, byl odpor Íránu rychle zlomen a neutralizován sovětskými i britskými tanky a pěchotou. Vojenské síly obou zemí se setkaly v Senně asi 180 kilometrů západně od Hamadanu a v Kazvínu 180 kilometrů západně od Teheránu. Írán byl prakticky poražen už po pěti dnech a strategicky cennou transíránskou železnici ovládli spojenci.

V návaznosti na to začala sovětsko-britská invaze - byť výzkum britských zpravodajských archívů, provedený v 80. letech minulého století, dokázal, že míru německého vlivu v Íránu spojenci nejspíše záměrně nadsadili, aby tak ospravedlnili svůj vpád (například celkový počet německých občanů v Íránu nepřesahoval podle zpráv britského velvyslanectví v Teheránu z roku 1940 tisíc lidí). Invaze získala krycí označení "Operace tvář".

Reza Šáh žádost o vyhoštění německých státních příslušníků s bydlištěm v Íránu odmítl a popřel také, že by německé jednotky využívaly iránskou železnici.

To vše vedlo k tomu, že v létě 1941 vyzvali Britové Írán, aby vysídlil Němce, kterých se v něm mělo nacházet podle britských informací zhruba pět tisíc, a ruská tajná služba NKVD začala vydávat zprávy, podle nichž se do Íránu přemísťují na krytých vozech a po železnici německé jednotky.

Brity a Sověty to znepokojovalo, protože se obávali, že si Němci z Íránu udělají jednak svou základnu pro vojenské operace proti Sovětskému svazu, jednak že jim v jejich válečném úsilí začne vydatně pomáhat íránská ropa.

Britská a sovětská vojska vtrhla do Íránu 25. srpna 1941. Důvodem byla obava z vlivu, jaký měla na íránského vůdce Rezy Šáha Pahlavího německá třetí říše.

Dne 17. září 1941 vstoupila do hlavního íránského města Teherán britská a sovětská vojska. Vyvrcholila jedna pozapomenutá epizoda druhé světové války: sovětsko-britsko-íránská válka. Zajímavá byla zvláště účastí Sovětů, kteří v téže době sváděli těžké boje s německými vojsky postupujícími k Moskvě.

