Sama v doněcké nemocnici

Útěk se jim stal osudným. Kira tvrdí, že to byl její kamarád, kdo zakopl o minu. Vzpomíná si, že výbuch především zasáhl psa rodinného přítele, a jak ji poté krvácely uši. Lidé ze skupiny přežili, ale utrpěli zranění způsobená střepinami.

Výbuch upozornil ruské jednotky nacházející se poblíž. Díky tomu je našly a odvezly do nemocnice ve městě Manhuš, kde byla Kira ihned ošetřena. Následně byla převezena do zdravotního zařízení v Doněcku. Tam skupinu rozdělili, a tak dívka zůstala sama. Zraněná a vyděšená.

This is Kira, she is 12 years old. She lives in Mariupol. Russians killed her father, Yevhen Obedinsky, a multiple Ukrainian water polo champion. Now she is a complete orphan.

The Russian military took the girl away to occupied Donetsk.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/qqVY1Cbqs8 — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) April 1, 2022

O několik týdnů později se Kira z některých zranění zotavila, ale s bolestí vzpomíná na to, jak jí byly z těla vyjmuty střepiny. „Do Doněcku mě odvezla sanitka. Ještě tu noc mi vyndali šrapnel z ucha. Hodně jsem křičela a plakala, protože jsem cítila jak s ním manipulují v uchu. Taky to bylo na obličeji, na krku a na nohách,“ vzpomíná.

Během pobytu v Doněcku poskytla rozhovor ruskému státnímu televiznímu kanálu, který odvysílal záběr, na němž mladá dívka s radostí vypráví o tom, jak jí bylo občas dovoleno zavolat dědečkovi. Podle jednoho z ruských televizních moderátorů byl tento rozhovor použit jako „důkaz“, že nebyla unesena. Kira však o svých zážitcích vykresluje zcela jiný obraz. „Je to špatná nemocnice,“ říká pro CNN. „Jídlo je tam špatné a sestry křičí,“ dodává.

Po otci jí zůstal mobilní telefon. Díky němu se mohla spojit s dědou Oleksanderem. To udělala přes Instagram, přes který posílala jeho přítelkyni zprávy, aby jí vysvětlila, kde skončila. Během vyprávění Kira ukazuje novinářům únorové příspěvky, kde nevinně pózuje na molu a netuší, jak se jí za pár týdnů převrátí život naruby.

R.I.P. YEVHEN OBEDINSKY ???? ?? You Died a Hero for Your Country . Your Memory will Never be Forgotten ! The champion of Ukraine in water polo Yevhen Obedinsky died in the blocked Mariupol

https://t.co/5xgMRBGCn9… https://t.co/rIL5X97NcD — Cathy (@cathy39637692) March 29, 2022

Mít toto pouto k bývalému životu bylo pro mladou dívku klíčové, když se ocitla v doněcké nemocnici obklopená neznámými tvářemi a toužila po návratu k dědečkovi. „Byla jsem ráda, že jsem jim mohla zavolat. Nevím, kolik času uplynulo,“ povzdechla si Kira a dodala: „Čekala jsem dlouho, než si mě dědeček vyzvedne. I ve druhé nemocnici jsem čekala… Chyběl mi.“

Podle Oleksandera se dvojice znovu setkala 23. dubna, naposledy se viděli 10. března. Bolestně si uvědomuje, že by nikdy nebyl schopen zajistit bezpečnost svou ani Kiry, kdyby se ji pokusil získat zpět sám, bez pomoci ukrajinské vlády. „Sám bych si na to samozřejmě netroufl,“ potvrzuje Oleksander.

Srdcervoucí shledání

Oleksander se obával, že svou vnučku už nikdy neuvidí, protože bylo téměř nemožné cestovat přes válkou zničenou zemi. Když se telefonicky spojil s nemocnicí, kde se Kira léčila, bylo mu řečeno, že dívku pošlou do sirotčince v Rusku.

Naštěstí pro oba se jejich případ stal mediálně známým a vložila se do něj ukrajinská vláda. Nicméně získat Kiru z území kontrolovaného proruskými separatisty nebyl snadný úkol. Úřadům se ale podařilo dosáhnout dohody, která Oleksanderovi umožnila odcestovat do Doněcku a vnučku vyzvednout.

After her father, a famous sportsmen Yevhen Obedinsky was shot in #Mariupol, 12-year-old Kira left the city on foot with a group of civilians. Injuried when an escapee child hit a mine, she was kidnapped by #RussianSoldiers. 26 days later she's free and reunited with her family pic.twitter.com/3zeU4dj6Xf — Oksana Ostapchuk (@O_Ostapchuk) April 26, 2022

Muž se podle instrukcí okamžitě vydal na vyčerpávající čtyřdenní cestu vlakem do Polska, letem do Turecka, druhým letem do Moskvy, následně vlakem do jihoruského Rostova a po další cestě autem do Doněcku, kde se konečně dostavil za uplakanou Kirou. Po emotivním shledání se dvojice vydala na stejně zdlouhavou cestu zpět do Kyjeva.

Stále se zotavuje ze zranění

Nyní v ukrajinském hlavním městě navzdory všemu sedí Kira na nemocničním lůžku se svým dědečkem Oleksandrem. Stále se zotavuje ze zranění, která podle ošetřovatelů zahrnují rány od střepin v obličeji, na krku a na nohou. Její zjizvená tvář a introvertní chování jsou známkou fyzického a psychického traumatu, které utrpěla.

Dívku navštívil v nemocnici ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj, aby oslavil její návrat, a daroval jí iPad, který ji rekonvalescence zabaví. Oleksander Zelenskému pověděl, že Kira je „unavená, ale šťastná“, a poděkoval mu za bezpečný návrat své vnučky. „Nikdo nevěřil, že to bude možné. Ale díky Bohu se nám to podařilo,“ říká pro CNN.

Utrpení, kterým si prošla, je nyní pro Kiru vzdálené, když hraje hry na svém novém iPadu, zatímco nepřítomně mluví o stahování dalších aplikací pro přehrávání hudby a vyjadřuje nadšení z brzkého shledání s dědečkovou přítelkyní.

Rodina se začíná vracet k jakémusi zdání normálu. „Pořád nemůžu uvěřit, že se to konečně stalo,“ vypráví Oleksander. Oba říkají, že je úsilí prezidenta v jejich případu ohromilo.

De fillette heureuse à outil de propagande russe malgré elle; découvrez l'histoire de Kira Obedinsky https://t.co/1PubOGeIjn pic.twitter.com/1g3KV6a8JL — TVA nouvelles (@tvanouvelles) April 17, 2022

Pro Zelenského je však Kira jen jedním z mnoha ukrajinských dětí, které podle něj byly záměrně deportovány do oblastí kontrolovaných Ruskem. Moskva mezitím označila tvrzení o nucených deportacích za lži a tvrdí, že Ukrajina brání jejímu úsilí o „evakuaci“ lidí do Ruska. „Největší obavy máme o děti,“ řekl ukrajinský prezident při návštěvě Kiry. „Děti jsou naše budoucnost. Budeme bojovat za to, aby se každé ukrajinské dítě vrátilo domů,“ dodal.