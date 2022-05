Další trest pro Rusko. EK navrhla nové sankce, chce ukončit dovoz ruské ropy

ČTK

Evropská komise navrhuje do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do Evropské unie. Ve středu to oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Evropský blok podle ní v rámci šestého balíku protiruských sankcí rovněž odpojí od mezinárodního platebního systému SWIFT největší ruskou banku Sberbank a dva další bankovní domy.

Těžba ropy - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock