Mezi nimi má být i místní učitel dějepisu Michajl Pankov, který se vydal školním autobusem do Popasny v naději, že vyvede několik desítek civilistů, kteří se už týdny ukrývali ve sklepích. Jeho manželka Julia ho prosila, aby s výjezdy přestal, protože ruské jednotky pomalu získaly kontrolu nad téměř celým městem. „Je to tvrdohlavý muž. Říkal, že se nebojí a lidé potřebují pomoc,“ sděluje pro britskou BBC .

Na útěk nemáme peníze, říká rodina, která přežívá v ostřelovaném Lysyčansku

Zlý scénář se naplnil. Michajl a jeho autobus se nevrátil, stejně jako třetí vůz. Objevující se zprávy naznačovaly, že přinejmenším jeden z autobusů se dostal pod palbu. Nikdo nevěděl, zda posádky přežily. „Obávala jsem se nejhoršího,“ říká Julia.

Riskantní pomoc

Michajlova dvanáctiletá dcera natočila vzkaz na sociální sítě, kde v slzách prosí o návrat svého otce: „Moc vás prosím, přiveďte nám tátu zpátky. Cítíme se běz něj hrozně, chybí nám. Prosím, vraťte mi mého tatínka.“

"Я вас дуже прошу, поверніть мого тата додому!"



Варя – донька взятого в заручники російськими терористами у Попасній водія евакуаційного автобуса Михайла Панкова. Вона записала звернення для тих, хто викрав її батька. Дитина зі сльозами на очах просить «повернути тата додому». pic.twitter.com/DleQhvFQxc — Промисловий Портал (@ua_industrial) May 2, 2022

Jako reakci na její prosbu ruský televizní kanál odvysílal záběry, na nichž byl Michajl nejprve se zavázanýma očima a pak hovořil s hostujícím ruským novinářem. Ve videu vysvětlil, že byl nalezen na ruském území, je podezřelý ze špionáže, protože se snažil určit cíle pro ukrajinské dělostřelectvo.

„To je směšné. Je to učitel dějepisu. Sportovec. To je všechno,“ reaguje Julia. Nicméně video alespoň potvrdilo, že její manžel byl stále naživu. O několik dní později ji nečekaně zavolal sám Michajl. Do telefonu ji uvedl, že je v pořádku, dobře ho krmí a drží na ubytovně. Také potvrdil, že přinejmenším jeden z jeho kolegů je naživu, ale zraněný. V dalších telefonátech nadnesl možnost, že by mohl být vyměněn v rámci výměny zajatců.

The driver of the evacuation bus, which the enemy fired on in April 29, Popasna, is alive. Said head of the Luhansk Regional State Administration Serhiy Haidai.



—Russian captured Mikhail Pankov, and forced him to give a propaganda interview. pic.twitter.com/75c7VbYKun — Mattias — ??? (@MattiasSvea) May 2, 2022

„Moc tomu nerozumím. Ale ano, jde o to vyměnit ho za zajaté ruské vojáky. Ať to udělají úřady. Doufám, že to bude brzy a všechno bude v pořádku,“ povídá Julia, když si vyzvedává manželovy věci z bytu, který užíval v Bachmutu.

Mezitím se vrátil další školní autobus s několika staršími civilisty na palubě. Seděli téměř v tichosti, viditelně traumatizovaní. „Bylo to tak děsivé. Strávili jsme dva měsíce ve sklepě,“ sděluje BBC jedna starší žena, než se vzlykavě zhroutí.

Japanese researchers from Tokio University (led by @hwtnv) created a map of how Russian Army destroyed Popasna (Donetsk Obl) based on IR satellite imagery that recorded fires from shelling



Shows that shelling mostly happened in residential areahttps://t.co/HXuNl3oZTT pic.twitter.com/O5gQD8EUxh — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 5, 2022

Představitel Popasny Nikolaj Chanatov vysvětluje, že Michajl byl zapojen do humanitárních aktivit, nikoliv do špionáže. Místní správa podle něj s „teroristickými Rusy nevyjednává“, ale vyjádřil naději, že se muže podaří navrátit v rámci nějaké výměny. „Bolí mě to, ale pozitivní je, že je naživu,“ říká a dodává: „Doufám, že ho nezabijí.“

Výměny civilistů za vojáky

Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková minulý týden BBC sdělila, že se Rusové pokoušeli vyměnit civilní rukojmí za ruské vojenské zajatce na jiných místech Ukrajiny, což Ženevské úmluvy zakazují.

Podle ní Rusové zajali více než tisíc Ukrajinců. „Jako rukojmí si vzali civilisty, ženy, zaměstnance místních rad, aby se je pokusili využít,“ uvedla. Moskva však všechna zmíněná obvinění popírá.