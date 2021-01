Maďarsko podepsalo smlouvu na dodávky ruské vakcíny Sputnik V. Na jejím základě má Maďarsko koupit z Ruska ve třech fázích „velké množství vakcín proti koronaviru“ , uvedl maďarský ministr zdravotnictví Péter Szijjártó po podepsání smlouvy s Ruským fondem přímých investic a s ruským ministerstvem zdravotnictví.

"Je v národním zájmu Maďarska zajistit další bezpečné a účinné vakcíny, aby se urychlilo očkování uprostřed pandemie," dodal Szijjártó.

Sputnik dostal podobně jako britská vakcína AstraZenace tento týden předběžné povolení k použití v Maďarsku. Zatímco u AstraZenaca se očekává, že Evropská léková agentura (EMA) povolí použití vakcíny pro celou Evropskou unii, ruská vakcína Sputnik V. požádala EMA o registraci až v těchto dnes a povolení se nedá ani při příznivém vývoji schvalování čekat dříve, než za měsíc.

Rusové nestíhají vyrábět

Velkou otázkou je vedle bezpečnosti vakcíny, která v Rusku prošla velmi nestandardním způsobem testování, testovalo se rovnou na brancích ruské armády, také rychlost ruských dodávek.

Vakcíny má totiž v současnosti nedostatek k samotné Rusko, kde se přes povolení k vakcinaci už v létě minulého roku podařilo dosud naočkovat 0,69 % obyvatelstva, což je pro srovnání po polovinu méně, než v České republice, nebo v Maďarsku.

V zemích, nimiž má už Rusko podepsány smlouvy o milionových dodávkách, jako je Egypt, Brazílie, nebo Indie, či Kazachstán se buď ještě vůbec nezačalo očkovat, nebo je tam vakcinace na úplném počátku, ve srovnáním s EU tam jsou zlomky naočkovaných.

Je však možné, že maďarskou vládu vedou ke snahám o zajištění ruské vakcíny Sputnik V. jiné důvody, než je jen rychlé proočkování obyvatelstva. Ruská vakcína, která je vyráběna tradiční metodou, je totiž výrazně levnější, než dosud nejpoužívanější vakcína Pfizer/Biontech. Je proto ale otázkou, kdy může velká dodávka "levné" vakcína z Ruska do Maďarska přijít. Nehledě na možný skeptický přístup maďarské veřejnosti vůči ruskému očkování.

Rusko s křížkem po funuse

Na druhé straně mnozí čeští vědci, kteří se otázkami vakcinace zabývají, nechtějí ruskou vakcínu Sputnik V. šmahem odsuzovat, protože vědci, kteří ji vyvíjeli, jsou ve světě známí a kvalitní.

Česko se ale na nákup Sputniku V. nechystá. „Já si myslím, že v tuto chvíli bychom o Sputniku uvažovat neměli. My pracujeme s vakcínami schválenými EMA. Produkce nabíhá postupně u všech výrobců vakcín. Takže i kdybychom my není objednali vakcínu z Ruska nebo Číny, měli bychom ji tady v září a to nedává smysl. Evropská unie má objednáno dost vakcín, jde o 2,3 miliardy kusů,“ uvedla v Cafe Evropa státní tajemnice pro Evropské záležitosti Milena Hrdinková. „To, co potřebuje jako EU, aby ty dodávky, které máme objednány přišly v březnu, dubnu a květnu,“ dodala Hrdinková.

Ve stejné debatě vystoupil i Václav Hořejší molekulární imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, který k tomu uvedl, že je velmi důležité pročkovat rychle dostatečnou část české populace, aby se podařilo „dosáhnout kolektivní imunity“. Podle jeho názoru může být kvalitní i ruská vakcína Sputnik V, ale problém podle něho je, že ji Rusové sami přihlásili ke schválení pro použití v Evropské uniii až v těchto dnech.

