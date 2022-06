„Je to ohromné odmítnutí Emmanuela Macrona, který byl po dvou měsících od znovuzvolení do Elysejského paláce ve volbách potrestán. A pro prezidenta republiky se otevírá hrozivý scénář, který může způsobit obtíže jeho snahám o reformy,“ napsal dnes deník Le Monde.

Políček Macronovi? Koalice Spolu vyhrála volby ve Francii, ztratila však většinu

Francouzská média poukazují na to, že země se po mnoha desetiletích nachází v situaci, kdy v Národním shromáždění nebude jasná politická většina. Hrozí tak, že vláda nebude moci vládnout. Podle deníku Le Figaro prezident Macron bude muset „hledat spojence a dělat kompromisy, aby dokázal naplnil politický program, který je však nyní kvůli novým poměrům sil v Národním shromáždění už neplatný“. Podle deníku byly nedělní volby „referendem proti Macronovi“, které prezidentovi dalo „krutou lekci“.

Podle regionálního deníku La Voix du Nord v nové politické situaci bude muset Macron prokázat „zásadní vlastnosti, které mu doteď chyběly: vážně naslouchat zemi a jejím živým silám, vytvořit prostor pro jednání, přestat vytvářet komise, do nichž schovával problémy, a naučit se pěstovat a vytvářet kulturu kompromisu“. Podle levicového deníku Libération je rozložení sil v parlamentu pro Macrona „neznámým územím“, kterého ho donutí diskutovat, vyjednávat a tvořit kompromisy. „Prezident v uplynulých pěti letech v této oblasti mírně řečeno nevynikal,“ uvádí deník.

Volby ve Francii: V prvním kole těsně zvítězila Macronova koalice

Pravicové listy si také všímají výsledků NUPES, která získala méně křesel, než kolik levicovému bloku přisuzovala většina průzkumů. Podle ekonomického deníku Les Echos se jedná o jednu z mála dobrých zpráv nedělních voleb. Pro lídra levicové aliance Jeana-Luka Mélenchona, který chtěl dovést svůj blok do vlády, se jedná o poloviční vítězství. „Výsledek, 131 poslanců, se zdá výrazně pod tónem jeho hřmotné kampaně,“ napsal deník Le Figaro, podle kterého se blok pravděpodobně stane největším opozičním klubem.

Rekordní úspěch Le Penové

Důvod k radosti má naopak Národní sdružení Marine Le Penové, které získalo nejvíce mandátů za svou existenci a překonalo tak rekord 35 poslanců, kterého v roce 1986 dosáhla jeho předchůdkyně Národní fronta. Pro krajně pravicovou stranu to znamená, že dostane od státu více peněz a bude mít výrazně větší prostor a vliv na chod parlamentu, uvádí stanice BFM-TV. Pokud by se navíc politické strany, které tvoří blok NUPES, nedohodly na společném klubu, tak by se Národní sdružení mohlo stát největší opoziční silou v dolní komoře francouzského parlamentu.

Nejmocnější politik? Macron má teď šanci udat Evropě směr, tvrdí Financial Times

Podle deníku Le Monde má Macron před sebou jen dvě možnosti. Buď pokaždé hledat v parlamentu podporu pro své návrhy, nebo uzavřít koalici s nějakým dalším klubem. Podle novin má prezidentský tábor nejvíce společného s pravicovými Republikány, kteří mají přes 60 mandátů. Pravice se podle deníku Les Echos nachází v paradoxní situaci. Má nejmenší klub za mnoho desetiletí a současně je „posledním záchranným kruhem pro Emmanuela Macrona“. K možnosti uzavřít koalici však zazněly od lídrů pravice po uzavření volebních místností protichůdné hlasy a podle deníku Le Figaro není tento scénář příliš pravděpodobný. „Macronovi příznivci by ho museli přijmout a Republikáni schválit,“ píše konzervativní deník.