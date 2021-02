Všichni to známe. Nějaká věc, často spotřební elektronika, ale nejen ona, se těsně po konci povinné dvouleté záruční doby rozbije. A opravář řekne, že tohle se opravit nedá. Nebo že se musí vyměnit kvůli jedné součástce celá velká drahá část výrobku, takže oprava vyjde téměř na tolik jako nový výrobek.

Je to nejen k naštvání, je to nejen neekonomické, tedy pro zákazníka, ale je to i neekologické. Evropský parlament přijal na svém posledním zasedání „akční plán pro oběhové hospodářství“. Ten počítá se zavedením „práva na opravu“ a také se zákazem „kazítek“. Tedy součástka softwaru, které dělají výrobek těsně po uplynutí záruční lhůty neopravitelný nebo zastaralý tak, že ho nelze dál používat.

Například ve Francii už platí zákon, že za záměrné umístění „kazítek“ do výrobku hrozí až dva roky vězení.

Europoslanci v rámci dohody Zelená pro Evropu požadují, aby byla „kazítka“ zakázána Evropskou komisí celoevropsky.

Brusel by podle europoslanců také měl stanovit jasná kritéria pro „ekodesign“ výrobků. Telefony, domácí spotřebiče, dětské hračky a podobné výrobky by měly podle europarlamentu být co nejsnáze opravitelné a co nejvíce jejich částí recyklovatelných. Brusel má navrhnout celoevropskou normu, která by výslovně zakazovala výrobcům pomocí softwarových či jiných úprav to, aby spotřebiče přestaly fungovat nebo byly zastaralé krátce po skončení záruky. Digitální štítek na každém výrobku by měl obsahovat návod, jak danou věc opravit.

Přes metrák odpadu

To vše by mělo ekologicky prodloužit životnost výrobků. Podle iniciativy Opravme Česko se rozbije polovina spotřebičů krátce po konci záruční doby a už nejde opravit. Podle německé studie vyprodukuje každý Evropan koupí nekvalitního ne-opravitelného zboží ročně 120 kilogramů odpadu.

Jak konstatovala Evropská komise už před několika lety, kdy měla ochranu spotřebitele na starost ještě eurokomisařka Věra Jourová, nedovoluje „kazítka“ už současná evropská legislativa.

„Pokud je prokázáno, že došlo u výrobku k záměrnému omezení jeho životnosti, pak to může být považováno za neférovou obchodní praxi. Úřady a soudy členských států EU mají tato pravidla vynucovat,“ uvedla Evropská komise už před několika lety.

