"Kéž by to byla pravda," uvedla zase uživatelka prezentující se jako Ilona Jarošová.

"Však on bude na sklonku tohoto roku linčován davem, stejně jako další poskoci temných," reagovala další s nickem Nina Grenadina.

"Už to tu bylo několikrát a není to pravda jen zbožné přání," uvedla například uživatelka označující se jako Jarmila Mladenova.

Není tedy úplně překvapivé, že se právě tento server chytil zpráv o údajném uvěznění a odsouzení Billa Gatese a že nijak neupozorňuje na jejich satirickou povahu. A jak se zdá, někteří uživatelé sociálních sítí jsou opravdu schopni brát je vážně. Konkrétně odkaz na dezinformaci o rozsudku smrti nad Gatesem se objevil například ve veřejné facebookové skupině "Bojkot POVINNÉHO, plošného testování na covid-19 a následného očkování", která má 14,5 tisíce členů. A byť se nad zjevnou fantaskností informace tamější diskutéři pozastavovali, mnozí naznačovali, že by jim vlastně Gatesovo odsouzení nevadilo a že o existenci tajemného spiknutí, k němuž náleží, nijak nepochybují.

Právě česky psaný server Tadesco však patří mezi ty dezinformační kanály, jež na původní satirickou podobu zprávy nijak neupozorňují a dlouhodobě šíří i zjevné lži, nejčastěji protizápadně zaměřené. Před pěti lety tento server šířil například dezinformace o tom, že EU naplánovala zabavení pozemků, což musel vyvracet Český úřad zeměměřický a katastrální, a v roce 2016 kategoricky tvrdil, že dolar padne. Letos v únoru zase znovu rozšířil několikrát vyvrácenou lež o tom, že Světová zdravotnická organizace (WHO) "oficiálně oznámila, že neexistuje pandemie", a "zlikvidovala všechny argumenty pro povinné vakcíny a omezení kontaktů“ (nic z toho WHO přirozeně neudělala). Mezi častou náplň Tadesco patří také konspirační teorie o "iluminátech".

Text tak musely začít vyvracet tiskové agentury a další instituce věnující se ověřování faktů: "Žádné věrohodné zprávy, které by potvrzovaly Gatesovo zatčení v souvislosti s obviněním z obchodování s dětmi neexistují. Od údajného data zatčení 27. července je Bill Gates aktivní na sociálních sítích… Hledání jména William Gates v databázích pachatelů z Kalifornie, Floridy a Washingtonu (tedy ze států, kde vlastní majetek a tráví většinu času) nevedlo k žádné přesné shodě," uvedl například americký deník USA Today s tím, že již dříve demaskoval jako lživá například tvrzení o tom, že Bill Gates je kvůli obchodování s dětmi v domácím vězení, nebo že vytvořil pandemii covid-19.

Je to samozřejmě celé absolutní nesmysl, což dokazuje i následný nenápadný odkaz na zdroj, označený pouze jako "Zdroj 55". Jeho prokliknutím se lze totiž dostat právě na stránky Real Raw News, jejichž zprávy, navzdory slovíčku "Real" v názvu, opravdu nejsou v žádném případě reálné.

