Policejní kordony s nejrůznějšími vozidly odpoledne protestujícím znemožnily projít třídou Nezávislosti až k náměstí Nezávislosti. Podle informací ze sociálních sítí cestou policisté namátkově zadržovali muže, kteří se však nijak nebránili. Demonstranti se pak třídou Vítězů dostali až do blízkosti vládní reprezentační rezidence Paláce nezávislosti, kde, jak se ukázalo, byl Lukašenko.

Lidé prezidenta vyvolávali ironickým skandováním "Sašo, vyjdi ven, přišli jsme ti blahopřát". Lukašenkovi, který dnes slaví 66. narozeniny, přitom někteří slibovali narozeninový dárek v podobě "nejlepšího antonu", tedy vozu, jímž policie převáží zadržené. Lukašenko se také v jednu chvíli před palácem objevil se samopalem v ruce, ale daleko od davu blokovaného ostnatým drátem a kordonů příslušníků zásahových policejních sil OMON.

Na záběrech zveřejněných na stránkách portálu Tut.by bylo vidět, jak k paláci přijíždějí obrněné transportéry. Připravených k zásahu jich podle svědků bylo přinejmenším deset. Těžká vojenská technika se ale objevila i na jiných místech metropole.

K zátarasům u Paláce nezávislosti přišli i někteří představitelé opoziční koordinační rady, včetně Maryji Kalesnikavové, která vyzvala lidi, aby nepodléhali provokacím a ustoupili na deset metrů od zábran, což se také stalo.

Kvůli uzavírce náměstí Nezávislosti se protesty rozdrobily na několik míst v hlavním městě, kde je sledovali policisté s kuklami nebo helmami na hlavě. Mnoho z demonstrantů mává bílo-červeno-bílými vlajkami nezávislého běloruského státu z období 1918 až 1919.

Zfalšované výsledky

Úřady dnešní demonstraci nepovolily a varovaly před použitím síly. "Přesto protestujeme na různých místech města," řekla agentuře DPA 33letá Maryja, která s dalšími ženami přes policejní zátarasy házela dýně, což je znak toho, že dívka nemá zájem o nápadníka.

"Diktátor má dnes narozeniny, toto je náš dárek - dýně v tomto případě jsou znakem toho, že jím pohrdáme," řekla. Na hlavní třídě vedoucí k náměstí Nezávislosti demonstranti křičeli "Hanba!", když příslušníci zvláštních policejních jednotek OMON zatýkali lidi. U sídla běloruské KGB došlo ke krátké potyčce mezi demonstranty a příslušníky OMON.

Opozice čekala na účast při dnešních demonstrací s trochou obav vzhledem ke stupňovanému psychologickému tlaku úřadů a zatýkání protestujících během týdne. Demonstrací v hlavním městě se v předchozích dvou nedělích zúčastnilo pokaždé přes 100 tisíc. Dnešní účast ale potvrdila, že naléhání přinejmenším velké části běloruské veřejnosti na odchod Lukašenka neochabuje.

Ruská agentura TASS informovala, že policisté zadrželi mimo jiné i jejího zpravodaje v ruské metropoli. Později byl pak novinář opět propuštěn po prověrce dokumentů.

Podle portálů Tut.by a belarusfeed.com se protesty konaly i v jiných městech. Několik tisíc lidí vyšlo do ulic Brestu a Grodna, v Mogilevu dokonce přes 10 tisíc. Demonstrovalo se ale například i ve Vitebsku, Gomelu a v Navapolacku, kde jeden z protestujících Lukašenkovi na transparentu vzkázal "Sašo, blahopřeji. Prohrál jsi".

Bělorusko zažívá největší protesty a stávky od vyhlášení nezávislosti po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Vypukly po sporných prezidentských volbách z 9. srpna, po nichž se jasným vítězem prohlásil Lukašenko. Opozice výsledky hlasování považuje za zfalšované a stejně jako mnoho západních zemí je neuznává.

Putin a Lukašenko se dohodli na schůzce v Moskvě



Ruský prezident Vladimir Putin a jeho běloruský protějšek Alexandr Lukašenko se dohodli, že se někdy v příštích týdnech setkají v Moskvě. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na dnešní oznámení Kremlu.



Putin a Lukašenko se od propuknutí již třítýdenních nepokojů, které v Bělorusku vyvolal výsledek prezidentských voleb, ještě nesetkali. Běloruská opozice výsledky voleb neuznává, jsou podle ní zfalšované. Oficiálně z nich vítězně vyšel Lukašenko.



Prezidenti se během dnešního telefonního rozhovoru shodli, že by měli posílit bilaterální vztahy a posílit spolupráci. "Bylo dohodnuto, že v následujících týdnech se bude konat v Moskvě schůzka," uvedl Kreml v prohlášení.



Moskvu a Minsk pojí od roku 1999 svazové soustátí. Bělorusko-ruské vztahy však v posledních letech nebyly bezproblémové. Minsk bývá považován za nejbližšího, i když občas svárlivého a zištného spojence Moskvy.



Na počátku letošního roku se obě země přely o cenu ropy. Rusko chce udržet Bělorusko ve sféře svého vlivu, a Minsk proto dostával ropu a plyn se slevou a výhodné úvěry. Moskva usiluje o užší politickou a hospodářskou integraci s Minskem, ale Lukašenko byl vůči užším vazbám soustátí poměrně zdrženlivý.



Ruský prezident nechal vytvořit policejní zálohy, o což jej požádal běloruský protějšek. Tyto síly by byly nasazeny v sousední zemi, pokud by se tam situace vymkla kontrole. Takový okamžik ale zatím nenastal, řekl ve čtvrtek Putin v rozhovoru pro televizní stanici Rossija 1.