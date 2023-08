Přes den spousta zábavy, poznání a dobrodružství, ale noc strávená v pohodlí domova se svými nejbližšími. To je koncept příměstského tábora, který využívá stále více rodin. Slovany jej pro děti ze svého obvodu pořádají už celou řadu let, letos poprvé ve spolupráci se spolkem Kroužky Plzeň.

Foto: MO Plzeň 2 – Slovany

Příměstský tábor se konal jako vždy po celý jeden měsíc v tělocvičnách 25. základní školy ve Chválenické ulici. „V letošním roce jsme se rozhodli pro spolupráci se spolkem Kroužky Plzeň, a tak na děti čekala ještě větší porce zábavy i poznání,“ uvedla místostarostka Slovan Eva Trůková. Ta se za táborníky přišla podívat 27. července, právě když se vydali do sportovně relaxačního areálu Božkovský ostrov. „Tento den si zde děti mohly v rámci promo akce městské policie vyzkoušet například opilecké brýle, shlédnout techniku hasičů z Božkova a opéct buřty u táborového ohně. Aktivity pro děti si připravila Státní policie i Dopravní policie. Jsem ráda, že jsem mohla být součástí takového báječného dne a alespoň na chvíli si zase užít dětskou prázdninovou bezstarostnost a nadšení,“ říká s úsměvem Eva Trůková.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

Tábor se uskutečnil ve všední dny od 3. července do 4. srpna a dětem nabídl hned celou řadu aktivit a výletů. Malí táborníci se například podívali za zvířátky na statek Černá ovce či do oblíbené herny Tyjátr, zúčastnili se olympijských her, prožili indiánský den, shlédli šermířská vystoupení a ukázali, jaký mají talent. „Aktivit byla připravená celá řada a věřím, že každý si našel to, co ho bavilo nejvíc, ať už se jednalo o sledování pohádek, ping pong nebo zdolávání lezecké stěny. Děti také zažily akci se Školou s nadhledem, která je umí vzdělávat opravdu zábavnou formou. Otestovaly si mimo jiné všechny smysly, cestovaly minulosti, staly se na chvíli designery a IT návrháři a samozřejmě nakoukly i do zákulisí procvičovacího portálu,“ jmenuje aktivity místostarosta Eva Trůková.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

Příměstským táborem týdně projde průměrně 120 dětí. V porovnání z minulých let, na něj poslední roky dochází i táborníci ve starším věku, které mají rády volnost a neřízené aktivity. Někdy méně znamená více, a proto se lektoři snažili být či nejvíce spontánní a reagovali na konkrétní situaci. Děti tak ocenily svobodu projevu a volby.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany