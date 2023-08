Nové herní prvky nebo vyhlídka na pilíři, to jsou jen některé z celé řady investičních akcí, které letos realizoval slovanský obvod. Za cíl mají zpříjemnit život zejména místním obyvatelům, ale i návštěvníkům. Slovany samozřejmě pokračují ve zvelebování veřejného prostoru dál, a tak se mohou jeho občané již brzy těšit i na nový povrch oblíbené cyklostezky.

Zleva – Eva Trůková, Lumír Aschenbrenner, Roman Andrlík, Václav Cinádr | Foto: MO Plzeň 2 – Slovany

„Během prvního pololetí letošního roku jsme toho stihli mnoho. Nahradili jsme například multifunkční prvek Madagaskar na dětském hřišti v Motýlí ulici, který shořel vinou vandala v červnu roku 2022. Postupně sem přibylo hřiště s názvem Písková Lhota, kde zejména menší děti ocení hrátky s pískem, lanová pyramida a lanové centrum,“ popisuje obnovu hřiště místostarosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Eva Trůková. Dvě pružinová houpadla, která herní plochu doplňují, jsou stávající.

Již na jaře obvod vybudoval trampolínová pole hned na dvou oblíbených sportovištích. Sestava tří trampolín doplňuje cvičící prvky ve Škoda sport parku od 21. března. Jednotlivé trampolíny zde mají rozměry metr na metr, celková dopadová plocha pak činí 7,3 x 6,3 metru. Obvod za ně zaplatil 607 174 korun včetně DPH. To na Božkovském ostrově byla sestava čtyř trampolín dokončena 21. dubna. Najdete je u stávajícího dětského hřiště a slovanský obvod vyšly na 604 650 tisíc korun.

Na děti myslel obvod také ve Chvojkových lomech. „Do léta jsme zde stihli zrealizovat lanovou pyramidu a rozšířili jsme tak stávající dětské hřiště v tomto areálu, které je centrálním parkem Slovan,“ uvádí místostarostka Eva Trůková. Pyramida, kterou milují děti snad všech věkových skupin vyšla na 240 tisíc korun.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

Herní prvky byly doplněné i do vnitrobloku ulic Spojovací, Koterovská a Brojova. Jejich instalace proběhla na konci května a vyšly na 241 tisíc korun. Prvky, na kterých by si nejmenší mohly pohrát zde dlouhodobě chyběly, ty původní byly odstraněné již v roce 2021.

Pěší i cyklisté zase mohou využít atrakci u cyklostezky podél řeky Radbuzy. Je jí vyhlídka na pilíři. „Starý nevyužívaný mostní pilíř se přeměnil v novou vyhlídku s majákem, lavičkami a osmi panely informujícími o životě kolem řeky a její historii. Od června se tedy mohou návštěvníci cyklostezky kochat stejným pohledem, jaký by nabízela lávka umístěná podél železniční vlečky, kdyby byla dostavěna,“ říká Eva Trůková.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

Cyklisté jistě ocení i další akci, která je takříkajíc „na spadnutí. „Velmi vytížená a oblíbená stezka pro pěší i cyklisty v úseku mostu přes řeku Úslavu do Koterova, která leží na cyklistické trase Plzeň – Nepomuk – Jihočeský kraj, dostane nový asfaltový povrch. Aktuálně probíhá výběr zhotovitele, práce by měly být hotové do konce letošního roku,“ dodává místostarostka závěrem.