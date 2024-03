Celou řadu investičních akcí připravil pro letošní rok městský obvod Plzeň 2 – Slovany. Patří mezi ně například obnova oblíbeného parku Chvojkovy lomy, úprava klidové zóny podél řeky Radbuzy nebo přístavba božkovské hasičské zbrojnice.

Chvojkovy lomy | Foto: Vizualizace AVE architekt, a.s.

JEZÍRKO VE CHVOJKOVÝCH LOMECH

„Investic je pro rok 2024 v rámci našeho obvodu naplánováno skutečně hodně, rádi bychom představili alespoň některé z nich. Radost obyvatelům určitě udělá obnova velmi využívaného parku Chvojkovy lomy, který vznikl na místě bývalé pískovny v šedesátých letech minulého století, “ uvádí starosta Slovan Lumír Aschenbrenner. Úpravy se týkají ochozu nad jezírkem, které se zásadně proměnilo ke konci devadesátých let. „Ochoz ale nebyl od svého vzniku rekonstruovaný ani jednou a jeho stav tomu tedy odpovídá. Zadali jsme proto studii a projektovou dokumentaci architektonickému studiu AVE architekt, a.s. na obnovu této části parku,“ vysvětluje starosta. Po dokončení realizace by se mělo toto zanedbané místo proměnit v srdce oblíbeného parku.

POBYTOVÁ LOUKA U RADBUZY

Novinku chystá obvod také u hojně využívané cyklostezky podél řeky Radbuzy, která se v současné době získává novou tvář. Vznikají zde rezidenční domy a prostor se postupně mění. K revitalizaci tohoto velmi navštěvovaného místa výrazně přispěla loňská realizace vyhlídky na vlečkovém pilíři a rozšíření části cyklostezky. „V letošním roce chceme v úpravě této klidové zóny pokračovat. Na místě původních dřevěných lavic a lehátek mezi řekou a cyklostezkou vznikne pobytová louka. V současné době je hotová a schválená studie od pana architekta Pavla Štichy a probíhají jednání s dotčenými orgány státní správy před provedením projektové dokumentace a stavebním povolením,“ popisuje místostarostka slovanského obvodu Eva Trůková.

Pobytová louka u RadbuzyZdroj: Vizualizace Ing. arch. Pavel Šticha

PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE V BOŽKOVĚ

Dvoupatrová přístavba hasičské zbrojnice nyní roste u stávající budovy v Údolní ulici v Božkově. S ohledem na příznivé klimatické podmínky se na stavbě pracuje již od začátku letošního roku. V přízemí se díky ní rozšíří garážová plocha, v patře pak přibude zasedací místnost včetně příslušného sociálního zázemí. Stavba bude dokončena do konce tohoto roku.

REKONSTRUKCE V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pečuje o své mateřské školy průběžně neustále. Větší investiční akci čeká letos 21. MŠ v ulici Na Celchu. Celkovou rekonstrukcí projde zdejší kuchyně z šedesátých let. Bude provedena instalace nových elektrických rozvodů, odpadů, výměna dlažeb, obkladu zdí i nová vzduchotechnika. Kuchyně dostane také nové moderní gastro vybavení. Vzhledem k náročnosti a rozsahu provedení je akce naplánovaná na letní prázdniny, aby co nejméně zasáhla do běžného provozu mateřinky.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

Rekonstrukce výtahu se uskuteční v 23. mateřské škole v Topolové ulici. V šachtě na potravinový výtah z roku 1973 je stále dřevěná výtahová kabina na ruční táhla. Ta jsou již zpuchřelá a nepoužitelná. Stávající výtah navíc nesplňuje hygienické podmínky. „Paní kuchařky si určitě zaslouží, abychom jim ulehčili jejich náročnou profesi osazením moderního potravinového výtahu. Práce se uskuteční během letní odstávky,“ říká Eva Trůková.

Elektronické zabezpečení budovy se letos dočká 5. MŠ v Zelenohorské ulici. Tato školka je poslední v obvodu, kde chybí.

Slovanský obvod nechal z důvodu extrémních teplot v předchozích letech naistalovat do ložniček některých mateřských škol klimatizační jednotky, aby dětem umožnil kvalitní odpočinek. V letošním roce bude pokračovat v dalších, konkrétně osmi budovách. Jedná se o 2. MŠ, 17. MŠ, 23. MŠ, 25. MŠ. 37. MŠ, 38. MŠ 51. MŠ a 89. MŠ. Většina by měla bát nainstalovaná do konce června, aby si klimatizaci mohly školky v létě již plně využívat.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany