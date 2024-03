Záhony plné krásných květin a k tomu péči o ně nabízí nyní svým občanům vedení slovanského obvodu. Projektu připraveném odborem životního prostředí s názvem „Trvalkové záhony pro lidi“ se může veřejnost účastnit od března do května letošního roku. Právě v tomto období se uskuteční anketa, ve které mohou obyvatelé své nápady odevzdat.

Foto: MO Plzeň 2 – Slovany

„Květiny miluje spousta lidí, kteří ale žijí například v bytových domech a nemají pozemky, kde by je mohli pěstovat. Aby se i oni mohli pokochat rozkvetlými záhonky poblíž svého bydliště, přicházíme s projektem, který to umožní,“ popisuje vznik nápadu místostarostka MO Plzeň 2 – Slovany Eva Trůková. Svá přání s místy, kde by květiny rádi viděli, mohou lidé vhazovat do krabičky umístěné v přízemí úřadu slovanského obvodu.

Možné je také zaslat své podněty mailem na adresu myslikovan@plzen.eu.

Trvalkové záhony by měly být velké maximálně dvacet metrů čtverečních. Sortiment trvalek doplněných o cibuloviny, případně menší keře, budou pak vybrané s ohledem na stanoviště. Vhodné pro jejich umístění je slunné místo mimo průšlapy a psí značkování, to by totiž trvalky zničilo. Záhony nelze založit ani pod stromy, které mají povrchové kořeny a nelze je dát ani pod košaté stromy, kde by byl neustálý stín. „Z veřejností navržených lokalit pak vybereme tedy pět nejvhodnějších, na nichž na podzim záhony zrealizujeme,“ uvádí starosta Slovan Lumír Aschenbrenner.

Zřízení záhonů zahrnuje odstranění travního drnu, odplevelení, ohumusování, výsadbu a zamulčování. Obvod zároveň zajistí pravidelnou údržbu, aby květiny přinášely obyvatelům stále jen radost. Projekt je pro obvod jednodušší a levnější, než když lidé záhony založí sami, ale pak se o ně přestanou starat.