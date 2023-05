Šestadevadesátiletá plzeňská pedagožka Marta Cvalínová i ve svém úctyhodném věku stále vyučuje.

Foto: MO Plzeň 2 – Slovany

Za čtyři roky oslaví sto let, elánu má ale stále na rozdávání. Kantorka, která největší část svého profesního života strávila na Masarykově základní škole na Jiráskově náměstí, získala letos ocenění od hejtmana Plzeňského kraje za celoživotní práci.

Marta Cvalínová byla sportovně založená dívka, chodila do Sokola, lyžovala, dělala gymnastiku a hrála stolní tenis. Snít o profesi učitelky začala už v primě na plzeňském gymnáziu. Velice ji přitom ovlivnil profesor Šváb, jehož výklad při hodinách češtiny a latiny ji velmi motivoval. Po maturitě tak vystudovala plzeňskou pedagogickou fakultu a jako aprobaci si zvolila tělocvik a český jazyk, které později doplnila o němčinu a angličtinu. Nejdéle, celkem 23 let, působila na Masarykově základní škole v Plzni ve slovanském obvodu. Dalších třináct let poté vyučovala na své domovské fakultě.

Svoji práci miluje tak, že ji po odchodu ze školy začala chybět, a tak tato vitální žena učí dodnes. Elán ani výborná paměť jí rozhodně neschází. Vede soukromé hodiny češtiny, němčiny a angličtiny. Jejími žáky jsou Češi i cizinci rozdílného věku. Těm nejstarším je i více než 80 let a zdokonalují se u paní Marty Cvalínové například v anglickém jazyce.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

„Mám obrovskou radost, že hejtman Rudolf Špoták ocenil právě paní učitelku Martu Cvalínovou, a z celého srdce jí gratuluji. Zároveň jí přeji hodně zdravíčka, aby se všemu, co ji těší, mohla věnovat ještě řadu let,“ říká s velkým potěšením slovanská místostarostka Eva Trůková.

Celoživotní pedagožka byla letos v únoru čestným hostem akce Masarykovy ZŠ Plzeň „100. let od zahájení provozu školy“, kde se stala kmotrou almanachu. Ten byl vydaný právě ke stým narozeninám této výjimečné školní budovy a pokřtila ho společně s ředitelem školy Antonínem Herrmannem, bývalým ředitelem Janem Kacerovským a s jeho autorem Miroslavem Antonem.