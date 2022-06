Co by měl úsporný tarif domácnostem přinést?

Podle návrhu změny energetického zákona se má zavést takzvaný příspěvek na úsporný tarif. Zákazníkům by měl snížit konečnou cenu elektřiny nebo zemního plynu. Platit by měl již v následující topné sezoně, tedy od 1. října 2022 do 1. října 2023.

Jak má konkrétně tato státní pomoc vypadat?

Stát pošle peníze na úsporný tarif operátorovi na trhu, jenž jej rozešle obchodníkům s elektřinou a plynem. Ti jej promítnou do výše zálohy či ve faktuře (ročním zúčtování) ve prospěch zákazníka.

Bude o pomoc s energiemi nutné žádat?

Ne, vše zařídí sami úředníci.

Kolik peněz domácnosti s úsporným tarifem vlastně ušetří?

Maximální částka státní pomoci pro domácnost zřejmě bude limitována – na devět až deset tisíc korun ročně. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) to u malých domácností s nízkou spotřebou mohou být řádově tisíce korun, u velkých se celková částka může blížit k deseti tisícům. Podrobnosti však úředníci zatím tají. Výši příspěvku pro jednotlivé kategorie zákazníků chtějí zveřejnit až poté, co rozhodne vláda. „Předpokládáme, že kategorie zákazníků odebírajících elektřinu budou v nařízení vlády stanoveny podle distribuční sazby a kategorie zákazníků odebírajících plyn budou stanoveny podle plánované roční spotřeby plynu,“ stojí v materiálu předkládaném ministrům.

Pomůže nové opatření domácnostem nejvíce ohroženým chudobou?

Podle odborníků přímo na ně zřejmě necílí. „Má motivovat celou českou populaci k energetickým úsporám,“ uvedl analytik ČSOB Jan Bureš. Očekává, že půjde o slevu 15 až 20 procent pro spotřebu do určité výše, nad ni bude zřejmě domácnostem účtován běžný tarif. O tom, kde bude dělící čára, ještě vláda rozhodne. Taková pomoc pro nízkopříjmové domácnosti podle něj bude nedostatečná. Ty bohaté by se bez ní naopak obešly, možná je ani nebude motivovat k energetickým úsporám.

Jak to bude u domácností, které využívají elektřinu i plyn?

Ty, které mají více zdrojů, mohou příspěvek získat dvakrát. Tedy ročně například až deset tisíc na plyn a dalších deset tisíc ročně na elektřinu.

Kdo na nový tarif čeká zbytečně?

Vztahovat se nebude například na chaty a chalupy a také na dobíjení elektromobilů. Smůlu mají i tam, kde berou teplo z tepláren. U těchto domácností se „státní sleva“ bude vztahovat jen na svícení anebo vaření tam, kde mají smlouvu se soukromým dodavatelem. „Tohoto nedostatku jsme si vědomi od počátku přípravy tarifu,“ připustil mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu David Hluštík. Úředníci nyní hledají řešení, aby stát nějak ulevil i zákazníkům napojeným na centrální vytápění.

Jak dlouho tato pomoc lidem v nouzi potrvá?

Půjde pouze o jednorázový příspěvek.

Kolik peněz na úsporný tarif stát vynaloží?



Ministr průmyslu Síkela odhaduje, že náklady státního rozpočtu dosáhnou 16 až 24 miliard korun. Někteří analytici se ale obávají, že mohou být až dvojnásobné. Část z nich by mohla být uhrazena z výnosů z dividendy ČEZ.