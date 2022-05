Co a hlavně proč. Deváťáci dostanou novou učebnici dějepisu, výuka se změní

„V podstatě to byla znouzectnost. Dělal jsem živý kurz, ale nestihli jsme všechno probrat. Tak jsem si řekl, že zbytek natočím,“ popisuje své začátky. Do natáčení se pustil bez větších znalostí mediálního prostředí i techniky, což jak sám říká, bylo znát. „Všechno jsem se učil za pochodu a první videa byla hrozná. Nejen technicky, ale i projevem,“ připouští Valášek.

Marek ValášekZdroj: se souhlasem Marka ValáškaDiváci mu psali, že jsou jeho videa nesledovatelná. Někdo by to po kritice vzdal, Marek Valášek se ale rozhodl jinak. „Zainvestoval jsem do techniky, a to byl v podstatě moment, kdy jsem si řekl, že tomu dám větší rozměr. Protože náklady na opravdu kvalitní technika, aby videa vypadala dobře, jsou poměrně vysoké,“ říká. Základ je ale know-how.

Vděčím mu za titul

Marek Valášek sází na vtip, názornost a uvolněnou atmosféru. Okruh sledujících Valáška je proto široký. Pravidelně jeho videa odebírá asi 80 tisíc lidí a některé lekce mají i statisícová shlédnutí. Nejčastěji se jedná o studenty, dívají se na něj ale i lidé kolem šedesátky, kteří znalosti prohlubovat nepotřebují, ale téma i Valáškovo podání je baví.

To je i případ Libora Kamenického, kterého matematická videa nejprve provedla úspěšným studiem technické vysoké školy a vrací se k nim i teď. „Marku Valáškovi vděčím za inženýrský titul, i když se osobně neznáme. Na střední jsem nebyl v matematice silný, zlepšilo se to na vyšší odborné škole. Pro studium na vysoké škole jsem se ale rozhodl až s odstupem několika let a to už jsem neměl ani své poznámky, natož matiku v hlavě,“ popisuje Kamenický.

Ruština je také jazyk Puškina, nejen Putina. Nezakazujme ji, říká Petr Gazdík

„Počátky vysokoškolské matematiky byly tak náročné, že jsem musel hledat pomoc. A narazil jsem na Marka Valáška. Neustále pobavený učitel mě zase všechno naučil, včetně Greenovy věty a já jsem se stal poprvé v životě premiantem, který nemusel ve škole skončit,“ směje se. „Pokud potřebuji výpočet pro práci, rád si to nechám znovu vysvětlit,“ usmívá se úspěšný žák.

Angličtina táhne

Oblíbeným angličtinářem-Youtuberem pro všechny generace je také Bronislav Sobotka z Brna. Kolem „Broni“ se vytvořila komunita sledujících, kanál má 166 tisíc odběratelů. Angličtinu učí skoro dvacet let, od škol po byznysové prostředí a učil dokonce i studenty letní výuky na Oxfordu. Jeho videa jsou malé show, jak sám říká, má rád zážitkové učení, a proto se jako zážitek snaží podat i svou výuku.

Ostatně angličtina je na YouTube obzvláště populární. Momentálně nejúspěšnějším youtuberem v Česku je totiž učitel angličtiny ze severočeského Liberce Steve Watts. Jeho vzdělávací kanály Steve and Maggie odebírá dvanáct milionů sledujících po celém světě. „Jen na YouTube mají videa na těchto kanálech přes 2,2 miliardy zhlédnutí,“ vypočítává Marek Kadlec, ředitel společnosti Wattsenglish, která videa v Liberci produkuje. Výuka angličtiny v podání Wattse je plná písniček a videopříběhů. A přestože míří na nejmladší generaci, mezi sledujícími jsou i dospělí.

Lepší než úkol domů

Kvůli covidu se na Youtube a další platformy přesunulo velké množství učitelů. Podle Daniela Černého, ředitele U2B, střední školy multimediální, kde se Youtubering vyučuje jako obor, to výuku v České republice posunulo dál a přišla dlouho chtěná inovace. „Učitelé zjistili, že platformy existují a dají se dobře využívat pro vzdělávání. Mají další nástroje, než jen zadávání úkolů na domů a zkoušení před tabulí,“ hodnotí ředitel.

Plánovat detailně obsah výuky už nejde. Nevíme, co bude zítra

Podle něho už videa a učitelský „youtubering“ zůstanou trvalou součástí. Tu klasickou ale nikdy plnohodnotně nenahradí. „Žáci a studenti se podívají, bude je to bavit. Nepřinese ale to žádnou sociální interakci a to je to, co děti vyhledávají. Zejména na středních školách, kde už to není jen o výuce, ale o navazování vazeb a kontaktů do budoucna, od těch partnerských až po pracovní. A to Youtube nikdy nenahradí,“ zdůrazňuje Černý.

Podle Marka Valáška má navíc výuka online svoje limity, které se jen těžko překračují. „Špatně se učí věci, které vyžadují zpětnou vazbu. Já sám se učím na piano online, ale stejně pak potřebujete někoho, kdo vás slyší. V mém oboru je zase problém geometrie. Narýsovat na tabuli zvládnu na dálku všechno, ale kdo pomůže děcku naučit držet kružítko a správně používat úhloměr?“ dodává Valášek.