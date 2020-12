Vyplývá to z materiálu, který připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s resortem zdravotnictví, hygieniky a dalšími experty. Tabulku podrobných pravidel má ČTK k dispozici.

Vláda v neděli na mimořádném jednání rozhodne, zda Česko od pondělí přejde ze současného čtvrtého do třetího stupně rizika nemoci covid-19.

V něm se mohou otevřít všechny obchody, nejen jako dosud ty se základním a dalším vybraným sortimentem. Nadále bude platit omezení jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních provozní plochy. Otevřít se budou moci také nákupní centra. Restaurace v nich budou moci vydávat jídlo jen s sebou přes okénka, uzavřené zůstanou dětské koutky.

Většina opatření pro maloobchod byla součástí původní verze PES. Přibyla 24 hodinová karanténa pro oděvy a obuv. "Takto nám to epidemiologové a ministerstvo zdravotnictví potvrdili. Domníváme se, že to není až tak zásadní problém. V nižších stupních rizika je opatření volnější," řekla ČTK náměstkyně MPO Silvana Jirotková.

Restaurace budou moci být otevřené mezi 06:00 a 22:00. Obsazeny budou moci být jen z poloviny své kapacity, u jednoho stolu budou smět sedět jen čtyři lidé. Ministerstva doporučují používání aplikace e-Rouška a on-line či telefonické rezervace.

Kadeřnictví i masážní salony

Otevřít budou moci i kadeřnictví, kosmetické a masážní salony, manikúra nebo solária. Platit však bude omezení patnáct metrů čtverečních na jednoho zákazníka a minimálně dvoumetrové rozestupy, přičemž děti do patnácti let, které doprovází dospělý, se nebudou započítávat. Kadeřník či jiný poskytovatel služby bude muset mít roušku nebo respirátor a ochranný štít, zákazník pak roušku či respirátor, pokud to charakter služby umožňuje. Fotografovi bude stačit rouška či respirátor. Klient může na fotografování roušku odložit.

Oproti původnímu rozhodnutí byla zmírněna opatření pro wellness, fitness či bazény. Ve všech těchto provozech bude omezení 15 metrů čtverečních na člověka. Ve fitness se budou moci konat skupinové lekce, při kterých bude trenér a maximálně devět účastníků při dodržení dvoumetrových odstupů. Výjimka odstupů je při individuálních lekcí klienta a trenéra, zakázána je ale fyzická interakce.

Provoz saun i trhů

V saunách bude muset být minimální teplota 75 stupňů Celsia, zakázán bude provoz parních saun a saunových ceremoniálů. Opatření dále nedovoluje krystalické ochlazení a ledové studny.

Podle upravené tabulky bude možné prodávat ve venkovních prostorech kapry i vánoční stromky. U prodeje kaprů budou platit stejná omezení jako pro ostatní venkovní stánky na tržištích, obsazeno tedy může být jen každé druhé stanoviště pro stánek a musí být mezi nimi alespoň čtyři metry.

Na všech trzích bude zakázáno prodávat občerstvení určené ke konzumaci na místě, povoleno nebude ani posezení. V případě povolení trhů byla podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) dlouhá diskuze.

"My je nezakazujeme, doporučujeme magistrátům a obcím, aby to vždy zvážily. Nechceme být finálním arbitrem, abychom dávali paušálně trhy na Staroměstském náměstí současně s trhy v malé obci, kde to nebude fatální problém," řekl.

Na veletrzích, výstavách nebo v zoologických zahradách bude moci být naplněno maximálně 25 procent kapacity. Lidé se budou moci pohybovat v nejvýše desetičlenných skupinách. Po celou dobu návštěvy jsou nařízené roušky.