Dramatické scény, nekonečná čekání, pokažené dovolené. Se začátkem prázdnin se z technické kontroly osobních aut stalo hororové drama, na kterém se podepisují zmatky koronavirové uzávěry. Přitom Evropská unie vytvořila prostor k tomu, aby přesně tyto problémy nenastávaly. Pro celou Unii prodloužila platnost technických průkazů o deset měsíců. Jenže to ve svém důsledku vyvolalo ještě větší zmatky.

Výjimka neplatí

„Zavedení směrnice bylo na členských státech a z těch to přijaly pouze Česká republika, Itálie a Malta,“ uvedl pro Deník mluvčí Ústředního automotoklubu České republiky (ÚAMK) Igor Sirota.

„Protože pokud si nenecháte do Itálie nebo na Maltu dopravit auto letecky nebo vlakem, hrozí vám při průjezdu Německem a především Rakouskem velké problémy,“ pokračoval Sirota. „Především Rakušané si na česká auta dávají pozor. V případě neplatnosti technické vám hrozí okamžité odstavení auta a jeho odtažení domů asistenční službou. Tohle opravdu radši neriskujte. Bez platné technické kontroly do zahraničí nejezděte,“ radil mluvčí.

Jenže se to v těchto dnech lehce řekne, ale hůř udělá. „První volný termín mám 8. července,“ říká pracovnice jedné z velkých stanic technické kontroly v Praze. „Jediné, co můžete zkusit, je přijet hned ráno a my se pokusíme to zvládnout mimo pořadník,“ nabízí záchrannou možnost zoufalému řidiči, který se chystal v příštích dnech na zahraniční dovolenou. „Ale nemohu vám zaručit, že se na vás dostane řada,“ dodává.

Jeden z čekajících řidičů to zkouší po zlém a nechá si zavolat vedoucího. „Ta situace je opravdu katastrofální a my to místo prostě nemáme,“ vysvětluje vedoucí a nabízí to samé, co jeho podřízená.

„Zkuste přijet hned po ránu a když budete mít štěstí, tak se na vás řada dostane. Ale počítejte s tím, že budete čekat nejméně několik hodin,“ dodává vedoucí provozovny Stanice technické kontroly neoblomně. „Já jsem jim říkal, ať s tím přijedou hned a nevěří povídačkám o prodlužování technické za covidu. A takhle to dopadlo,“ uvádí při další srdceryvné scéně jeden z pracovníků u měření emisí.

Na termín se čeká přes týden

Podobně jako v Praze jsou na tom i STK v jiných místech Česka. „Dneska vás rozhodně nevezmeme a zcela plno máme i pro příští dny,“ říká pracovník jedné středočeské provozovny. Neexistuje ani možnost zaplatit si nějaký „expresní příplatek“. Aby toho nebylo málo, ve zcela obdobné situaci jsou i servisy, které mají plno i dlouho po začátku prázdnin. Takže vám případné drobné závady, s nimiž ovšem přes STK neprojdete, nemá kdo opravit. „Z normální věci, která byla hotová za den, je horor,“ ulevil si jeden neúspěšný řidič.