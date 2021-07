Statik: S domy zničenými větrem máme zkušenosti. Lidé by neměli situaci podcenit

Pokud dům v postižené oblasti už na první pohled není zcela v pořádku, měl by do něj jako první ze všech vždy přijít statik. Profesionálové by všechny domy, jimiž se po střechách „prošlo“ tornádo, měli stihnout zkontrolovat do týdne, řekl Deníku Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných techniků a inženýrů (ČKAIT).

Hrušky, sobota 26. června 2021. | Foto: Deník/Jana Vozárová