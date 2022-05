„Potraviny jsou tam levné, sortiment úplně jiný,“ říká důchodce. „Je to pro mě i trochu návrat do mládí, vždycky jsem měl rád ruské bonbony a v obchodě mají velký výběr,“ líčí Stanislav a ukazuje hromádku sladkostí v pestrých obalech.

Řetězec Mere, který patří ruské společnosti Svetofor, přišel do České republiky teprve loni v létě. Obchody tu má zatím jen dva, v Mostě a v Příbrami. Plány ale byly velké. Původně avizoval, že chce otevřít až padesát poboček. Na jaře se měla otevřít prodejna v Chebu, k tomu ale nedošlo. „Expanzi a otevírání obchodů má na starosti speciální oddělení. V kontaktu s ním nejsme,“ řekla Deníku Natalie Sinkina, nákupní manažerka Mere Group CZ.

Výhodné nákupy. Čechům se vyplatí zajet do Polska, ušetří i čtvrtinu

Odmítla komentovat budoucnost řetězce, případný odklon zákazníků od ruského zboží, či to, jaké problémy se zásobováním mají prodejny kvůli válce na Ukrajině a sankcím. „Hlavním naším cílem je dát lidem možnost levného a kvalitního nákupu. Děláme vše, aby se k nám naši zákazníci vrátili,“ uvedla pouze manažerka.

Na kila a na litry

Prostory mosteckého Mere připomínají první diskontní prodejny, které se v Česku začaly objevovat po revoluci. Šedivý beton, palety místo polic, žádná hudba z reproduktorů ani silné osvětlení. „Mě to vrací do 90. let, když se otevíraly první supermarkety,“ potvrzuje důchodce Bělský.

Řetězec nabízí drogerii či věci do domácnosti, hlavní dominantu ale tvoří potraviny. Především ty z Ruska, Pobaltí či Ukrajiny. Zajímavostí jsou velká balení trvanlivých potravin v lácích, konzervách nebo v sypké podobě. „Z toho jsme vařili na vojně, přesně z takových pytlů,“ poznamenává ke kilogramovému balení vanilkového pudingu asi padesátiletý zákazník.

Další zákaznice, zhruba ve stejném věku, se podivuje nad mnohalitrovou sklenici nakládané červené řepy. „To je spíš tak do školní jídelny, to vůbec nevím, jak bychom snědli,“ přemítá. „No a tohle taky, to je na deset let,“ komentuje maxi balení tekutého polévkového koření.

K polévkám se ale vrátí, odnáší si několik malých pytlíků instantní polévky z Ruska. „Dejte pak pozor, až to budete vařit. Jeden pytlík se zalévá čtyřmi litry vody, je to pro celou rodinu,“ radí ženě prodavačka. „Když tam nalijete méně, zůstane v tom stát lžíce,“ směje se.

Rusko má svou Putinovu mládež. A zavádí Výuku pravdy

Jiní zákazníci zkoumají plechovky s rybičkami. Ryby a výrobky z nich mají v Mere silné zastoupení, šproty a sledi v různých omáčkách pocházejí většinou z Litvy, část z Estonska. V mrazácích ale narazíte i na sumčí steaky z Norska nebo filé z tamních lososů. Milovníci silných chutí najdou i velké balení falešného kaviáru, lahůdky doplňují španělské olivy nebo různé majonézové omáčky. Maso pochází jak z Česka, tak například z Litvy. Z pobaltské země jsou i salámy, sušená masa, špek, a to ve velkorysých gramážích. Nechybí ani alkohol, za diskontní ceny pořídí zákazník vína především z Polska a Moldávie.