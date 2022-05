Kdo bude mít na nový příspěvek nárok?

Rodiny s dětmi, jejichž celkový čistý roční příjem (tedy včetně jiných dávek nebo výživného) nepřesahuje milion korun. Vyplácení příspěvku není podmíněno tím, že by rodiče museli pracovat, nebo že by nesměli pobírat různé dávky. Mohou jej tedy dostat zaměstnanci, OSVČ i nezaměstnaní. Podle ministerstva práce nyní v Česku žije 2,1 milionu dětí, na příspěvek by mělo mít podle odhadu úředníků zhruba 1,1 milionu z nich.

Vláda pomůže domácnostem s příjmem do milionu ročně. Dá jim pět tisíc za dítě

Jaké podmínky musí tyto děti dále splňovat?

Příspěvek se bude týkat pouze dětí mladších 18 let. Nebudou na něj tedy mít nárok rodiny se studenty, kteří nemají žádný příjem, i když již dosáhli dospělosti.

Kdy se budou peníze vyplácet?

Předpokládaný termín výplaty je srpen 2022. Rodinám by tak měl pomoci se zvýšenou finanční zátěží, která je pravidelně čeká se začátkem nového školního roku.

Dostanou peníze rodiny, které budou mít na příspěvek nárok, od státu automaticky, nebo si o něj budou muset zažádat?

Zatím to nevědí ani sami ministerští úředníci. „V tuto chvíli je poměrně složité být v technických záležitostech konkrétní,“ uvedl mluvčí ministerstva práce Jakub Augusta s tím, že od středečního schválení záměru ministry uplynulo příliš málo času. „Vláda ve středu oznámila, že ministerstvo práce teprve připraví legislativní návrh, na základě něhož bude příspěvek vyplácen,“ vysvětlil Augusta. Srpnový termín výplaty by přitom podle něj neměl být ohrožen.

Jakým způsobem se tedy bude zjišťovat a potvrzovat, zda mají rodiče na tento příspěvek nárok?

Ani to se ještě neví. „Jak se bude výše příjmů domácnosti přesně zjišťovat, pochopitelně není možné sdělit dříve, než bude návrh zákona hotový,“ vysvětlil Augusta.

Kde se bude o jednorázový příspěvek žádat?

Zřejmě na úřadech práce, které mívají podobnou agendu v popisu práce. Nic bližšího ale zatím nejspíš nevědí ani jeho pracovníci. Mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková na dotaz Deníku pouze odkázala na ministerstvo práce, ale ani jeho úředníci se k tomuto dotazu zatím nevyjádřili.

Danuše Nerudová: Nepotřebujeme prezidenta, který si chce plnit svoje sny

Využije stát informace, které o finanční situaci rodin již mají jeho úřady a další instituce, aby lidé nemuseli zbytečně dokládat nic dalšího?

Je to velmi pravděpodobné. „Zvažujeme více variant a záměrem je co nejjednodušší a proklientský postup při vyplácení příspěvku,“ slibuje mluvčí Augusta s tím, že by úředníci měli využít dat České správy sociálního zabezpečení či finančních úřadů. „Chceme co nejvíce spoléhat na databáze, kterými stát disponuje, aby administrace příspěvku byla jednoduchá, ale zároveň spolehlivá,“ tvrdí Augusta.

Bude možné ohledně příspěvku s úřady komunikovat elektronicky?

Úředníci slibují, že se budou ohledně vyplácení příspěvku snažit v maximální míře komunikovat on-line, a že jeho vyřízení bude jednoduché a rychlé.