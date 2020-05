Jak se bude v příštích týdnech zvyšovat počet účastníků hromadných akcí jako koncerty nebo divadelní představení?

Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách budou od 25. května povoleny s tím, že se jich bude moci účastnit nejvýše 300 osob. Pokud bude poté příznivá epidemiologická situace, limit se bude zvyšovat ještě více, a to na 500 osob od 8. června a tisíc účastníků od 22. června.

Za jakých podmínek budou otevřeny vnitřní prostory restaurací?

Do vnitřních prostor restaurací, kaváren, barů i restauračních zařízení v nákupních centrech se za přísných hygienicko-epidemiologických podmínek vrátí život také 25. května. Nadále ovšem ještě zůstanou uzavřené dětské koutky a odpočinkové zóny. Ve fast foodech by si lidé měli jen rychle koupit jídlo a odejít pryč, aby se v obchodních centrech zdržovali co nejkratší dobu.

Nebude otvírací doba restaurací omezena?

Ano, restaurační zařízení budou moci být otevřena jen do 23. hodiny večerní, poté až do 6. hodiny ranní bude výdej jídla a nápojů umožněn jen přes okénko. Je to proto, že zejména v barech, na diskotékách a v nočních klubech nelze dodržovat požadované rozestupy. Zkušenosti ze zahraničí (zejména Jižní Koreje) naznačují, že s otevřením nočních klubů stoupá počet nakažených.

Jaké další služby a objekty se zprovozní a otevřou 25. května?

Hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení, taxislužby, tetování a piercing. Ke stejnému dni se také návštěvníkům otevřou vnitřní prostory v zoologických, botanických a dendrologických zahradách a také v hradech a zámcích. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby lidé nadále vstupenky nakupovali elektronicky on-line, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu.

V čem se změní podmínky pro sportování?

Zahájit sezonu budou moci 25. května také koupaliště – přírodní i umělá, krytá i nekrytá, kromě bazénů a aquacenter také solária, sauny a wellness centra. Ve sportovních zařízeních budou lidé moci nově vstupovat do jejich vnitřních prostor, jako jsou sprchy, šatny a umývárny.

Bude nadále povinné nosit roušky?

Také režim nošení roušky se od 25. května rozvolňuje. Povinné nadále budou pouze ve vnitřních prostorách staveb s výjimkou vlastního bydliště, a také v prostředcích veřejné dopravy. Venku je lidé budou muset nosit pouze v případě, že se jich na jednom místě bude najednou nacházet více a rozestupy mezi nimi budou menší než dva metry.

Bude letos možné pořádat dětské letní tábory?

Ano, spuštěny budou od 27. června. Budou-li se konat v pevných objektech nebo chatkách, může se jich zúčastnit až 300 lidí. Tábory bude nutné pravidelně dezinfikovat. Pokud se situace bude vyvíjet příznivě, počítají úředníci s tím, že by povolený počet mohli navýšit na 500 lidí. Pro stanové tábory je ovšem zatím horní hranicí počet sto osob.

Jaká omezení účastníky a pořadatele táborů čekají?

Celou letošní sezonu se organizátoři táborů budou muset zaměřovat na dodržování zvýšených hygienických standardů – jak co se týče provozní, tak osobní hygieny. Hlídat si je budou muset také organizátoři příměstských táborů, v nichž děti tráví noci ve svých domovech. Podrobnosti o letošních pravidlech pořádání letních táborů se jejich pořadatelé dozvědí z metodického pokynu, který jim úředníci připraví.

Jak se nutná opatření promítnou do programu táborů?

Organizátoři by měli děti rozdělit do skupinek, v nichž by měly společně trávit většinu času a nemísit se s dětmi z ostatních skupin. Naprostou většinu doby trvání tábora by děti měly trávit přímo v areálu tábora anebo ve volné přírodě. Omezeny budou i možnosti návštěv rodičů na táboře.

Budou děti v táborech muset nosit roušky?

Na letních táborech budou muset účastníci roušky používat pouze při pobytu mimo areál. Hygienici doporučují, aby organizátoři využívali zejména jednorázové roušky. Také proto nedoporučují pro letošek pořádání putovních táborů, protože by se v nich zvyšovalo riziko nákazy.

Bude letos dětem stačit lékařský posudek o způsobilosti k účasti na táboře z loňska?

Posudek o způsobilosti dítěte k účasti na táboře vydávané dětským lékařem má sice podle zákona platnost dva roky, nicméně hygienici rodičům doporučují, aby si s dětmi letos došli pro nový. Povinné před cestou na tábor bude rovněž čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti.

Budeme se muset koupat nebo opalovat s rouškou?

Ne, povinnost nosit roušku na venkovních koupalištích přímo při plavání nebo opalování se na lehátku či podložce mít lidé nebudou. Měli by při tom však stále dodržovat dvoumetrové rozestupy. Nasadit si ji ovšem budou muset při pohybu po areálu koupaliště. Na koupaliště nebo do sauny by rozhodně neměli chodit lidé s infekčními chorobami nebo ti, kteří se jen necítí dobře. Také v areálech koupališť by jejich provozovatelé měli preferovat bezhotovostní placení.