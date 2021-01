Jaké jsou základní změny?

Při registraci člověk nově nedostane druhou SMS s druhým PIN (bezpečnostní číselný kód), který umožňuje vstup k registraci termínu okamžitě po rezervaci, ale až bude volný termín. Změní se i pořadí, podle kterého se dostanou senioři k vakcíně. Až doposud platila zásada „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Nově by měli dostat přednost ti starší. Na očkování by tak měli chodit dříve 89letí, až nakonec 80letí. Platit to začíná od pátku.

Mám už PIN2, ale nemám registrovaný termín. Co mám dělat?

Ve čtvrtek ještě můžete kontrolovat na crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz, zda se neuvolnilo někde místo pro očkování. Od pátku čekejte na zvací SMS. Když Vám přijde, znamená to, že si můžete termín pro očkování zaregistrovat a nemusíte na něj čekat ani kontrolovat, zda se někde neuvolnil. PIN2 zůstává v platnosti.

Nemám ještě termín, ale vybral jsem si očkovací místo. Mohu jej změnit?

Ano, ale nedoporučuje se to. Čekání na vakcínu by se vám mohlo vzhledem k jejímu nedostatku i nastavení rezervačního systému protáhnout.

Už mám termín i místo očkování určené. Mění se pro mě něco?

Nemělo by. Jděte na očkování v termínu, který jste si zarezervovali. Může se ale stát, že přijde málo vakcín. V tom případě by vás měl stát informovat. Pravidelně proto vy nebo vaši blízcí kontrolujte e-mailovou schránku, již jste při registraci zadali. A to včetně hromadné pošty nebo spamu.

Kdo se může zaregistrovat v současnosti?

Pořád se to týká lidí od osmdesáti let věku. Od 26. ledna pak i zdravotníci.

Jak se mohu registrovat?

Pokud jste ještě nic ve věci očkování nepodnikali, na webové stránce Centrálního rezervačního systému crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz vyplňte registrační formulář obsahující telefonní číslo.

Po odeslání tlačítka Odeslat přijde SMS s prvním PIN (bezpečnostní číselný kód). Na stránce, která se otevřela po odeslání, jej napíšete a odešlete tlačítkem Potvrdit. Jedno telefonní číslo je možné použít pro více lidí. Nemusíte se samozřejmě registrovat sami, můžete využít linku 1221, mohou vám s tím pomoci blízcí nebo některá z organizací, jež nabízejí v tomto směru asistenci.

Jsem na registračním formuláři. Jak dál?

Na webové stránce se otevře registrační formulář. Do něj se vyplní mimo jiné jméno, příjmení, svou zdravotní pojišťovnu a číslo pojištěnce, které člověk najde na kartičce od pojišťovny.U občanů ČR to většinou bývá rodné číslo bez lomítka. Zde se vybírá i očkovací místo, kam chce člověk jít. Opět se to potvrdí tlačítkem Odeslat žádost. Tímto jste zaregistrováni jako žadatelé o očkování. Cizinci, kteří nemají rodné číslo a mají na vakcínu právo, se registrují přes svého praktického lékaře.

Chci si vybrat termín? Kdy to mám udělat?

V okamžiku, kdy Vám přijde zvací SMS s druhým PIN (PIN2, číselný bezpečnostní kód), znamená to, že je pro vás vybraný volný termín. Doposud jste museli pravidelně kontrolovat, zda se náhodou neuvolnil. To nyní odpadá. Po příchodu esemesky se přihlašte stránce crs.uzis.cz přes odkaz Očkování krok 2 – Rezervace termínu. Otevřít lze i rovnou stránku reservatic.com/ockovani, na níž Vás odkaz zavede. Tam vyplníte číslo pojištěnce, což většinou bývá rodné číslo, a PIN2 z esemesky a zaškrtnete tlačítko Pokračovat na rezervační stránku. Tam už si termín zarezervujte.

Podle čeho se určí, kdy dostanu termín?

Jednak podle toho, zda je k dispozici očkovací látka. Poté podle věku. Až doposud stačilo, když vám bylo osmdesát a více let a rozhodovala rychlost. Věková hranice zůstává, ale nově dostanou přednost ti starší. Pokud je tedy někomu 95 let, měl by očkovací termín dostat dříve než ten, komu je osmdesát.