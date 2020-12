"Hlavní tabulka PES se nemění. Pracujeme na tabulkách nižší úrovně. Jde o obdobný systém jako u zákona a prováděcí vyhlášky. I hlavní tabulka potřebuje svou 'prováděcí vyhlášku', která řekne, jakým způsobem dosáhnout daných opatření," napsal ministr.

Upřesnil, že po hotové tabulce pro školství chystá ministerstvo podrobnější pravidla pro kulturu, sport a podnikání. Od třetího stupně, do kterého by se Česko mohlo přesunout od příštího týdne, by se měly také otevřít obchody, služby, ubytování nebo restaurace, povolené budou také amatérské sportovní soutěže bez diváků, knihovny, muzea nebo památky. S povolením kulturních představení se ale zatím nepočítá.

Pro obchody současný PES ve třetím stupni počítá i nadále s povinností regulovat počet návštěvníků podle plochy, na 15 metrů čtverečních jednoho. Řídit musí fronty čekajících uvnitř i venku, povinné jsou dvoumetrové rozestupy. Na rozdíl od současného čtvrtého stupně se mohou otevřít i ty obchody, které neprodávají potraviny nebo další základní sortiment.

Blatný měnit tabulku PES nechce

Restauracím, které se budou moci otevřít, třetí stupeň stanoví maximální obsazenost na poloviny maximální kapacity, hosti u stolu mohou být nejvýše čtyři. V noci mezi 22:00 a 6:00 ráno musí být ale uzavřené.

Muzea mohou naplnit kapacitu ze čtvrtiny, knihovny pustit jednoho návštěvníka na 15 metrů čtverečních stejně jako obchody. Památky mohou otevřít pro skupiny nejvýše pod deseti lidech. Ve vnitřních sportovištích bude maximálně deset lidí, venku nejvýše dva sportovní týmy. Obchody, služby a restaurace mají v tabulce uvedeno také "organizační a režimová opatření", což by právě nové tabulky měly upřesnit.

"To, co je dáno hlavní tabulkou PES, měnit nechceme. Pouze nastavujeme konkrétní pravidla pro jednotlivé obory," uvedl Blatný.