Na to, jak výrazně přiblížily ukrajinské úspěchy konec války, co změnil výbuch na ruském mostě na okupovaný Krym a co znamenají ruské raketové útoky pro další průběh války. Zastavíme se také u otázky, zda Rusko použije jaderné zbraně a co ho od toho může odradit. O tom a o mnohém dalším je dnešní podcast Evropy pro Čechy.

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata.