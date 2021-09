Nová pravidla pro předjíždění cyklistů: Někde bude stačit jen metr

Petr Mladý z Novostrašecka je vášnivým cyklistou. Kolo využívá nejen na projížďky ve svém volném čase, ale i jako dopravní prostředek do zaměstnání na Kladně. S chováním řidičů tak má své každodenní zkušenosti. Fakt, že sněmovna definitivně schválila nová pravidla pro povinný minimální odstup aut od cyklistů, proto vítá. „Určitě to není spása. Bezohlední řidiči se vždy najdou, stejně tak ale i cyklisté. Situace se celkově zlepšuje a snad to bude pokračovat,“ doufá cyklista.

Cyklisty bude nově nutné objíždět ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru | Foto: PhotoMIX Company; Pexels