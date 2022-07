Válka proti dieselům a benzinovým motorům získává podle výrobců aut podobu podivné a nefér hry. Alespoň kvůli již několikátému odkládání návrhu nové přísné emisní normy Euro 7. Automobilky a řidiči si počkají minimálně do podzimu, přitom jeho podoba měla být na stole již loni a poté teď v červenci. Nestalo se. „Aktuálně platí, že by jasno mělo být v polovině října tohoto roku. Jestli návrh v tomto termínu nakonec bude předložen, v tuto chvíli není jasné,“ potvrdil Deníku ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

Autoři studie již z konce roku 2020 doporučili Evropě extrémně nízké limity škodlivin, navíc v mnohem přísnějších podmínkách měření v reálném provozu, včetně takzvaného studeného startu. A to už brzy, od roku 2025, tedy o deset let dřív než má nastat apokalypsa pro fanoušky burácejících motorů - kontroverzní konec nových aut se spalovacími motory. Podle výrobců je takový termín nefér a může pro ně skončit katastrofou, už totiž nějakou dobu plánují modely, které se budou za dva a půl roku prodávat.

Evropská komise nahrazením nyní platného standardu Euro 6 pro nově vyráběná lehká a těžká vozidla vyděsila nejen automobilky. Montáž nových systémů může být dle odborníků zvlášť pro malá auta téměř nemožná. „Znamenalo by to další výrazné zdražení vozidel pro zákazníky až o tisíce eur, jakož i nucené ukončení výroby některých zejména menších a zákazníky oblíbených modelů. Současně by šlo o tvrdý zásah evropskému autoprůmyslu,“ tvrdí Petzl.

Bývalý šéf Škoda Auto a nynější ředitel v automobilce Volkswagen Thomas Schäfer již před rokem varoval, že třeba Fabia by kvůli nové normě zdražila nejméně o sto padesát tisíc korun. Mimo jiné kvůli složitějšímu čištění výfukových plynů. „Je to šílené,“ poznamenal k plánu pro britský magazín Auto Express.

Ekologové se zlobí

Naopak evropští ekologové a instituce zabývající se veřejným zdravím kvůli otálení s Euro 7 zuří. V červenci sdružení měst a regionů pro dopravní inovace POLIS spolu s Evropskou respirační společností, Evropskou aliancí veřejného zdraví či Evropským úřadem pro životní prostředí zveřejnily společný dopis, v němž vyzvaly Komisi, aby zveřejnila návrh bez prodlení.

Tvrdí, že další odložení ztíží členským státům plnění norem Evropské unie pro kvalitu ovzduší a rovněž přísných nových pokynů Světové zdravotnické organizace pro kvalitu ovzduší, které vyžadují výrazné snížení koncentrací oxidu dusičitého a částic v okolním prostředí. Jejich největším a třetím největším zdrojem má být právě silniční doprava. „Emisní limity jsou jediným dostupným nástrojem EU pro snižování znečištění z naftových a benzínových automobilů, kterých se během příštích osmi let prodá v řádu desítek milionů,“ stojí mimo jiné v dopisu.

Stará auta na silnicích

Automobilový průmysl podle Petzla podporuje klimatické cíle EU směřující k dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Mezikrok v podobě normy Euro 7 pro osobní vozidla však vnímá jako kontraproduktivní. „Řada uživatelů raději prodlouží používání svých stávajících vozidel se spalovacím motorem. Proto panuje přesvědčení, že takové opatření by působilo proti úsilí o snížení ekologické zátěže z dopravy, protože by se výrazně zpomalila obnova vozového parku,“ upozornil Petzl s tím, že z pohledu výrobců si příprava modelů na novou normu vyžádá značné investice do vývoje nových technologií.

To však může být problém také kvůli nutné přípravě automobilek na stěžejní zákaz prodejů osobních aut s tradičními spalovacími motory k roku 2035, který nedávno podpořili představitelé všech států EU a o jehož definitivní podobě se má rozhodnout už během současného půlročního českého předsednictví. „Investice je tak s ohledem na zmiňovaný velmi brzký konec tradičních spalovacích motorů zapotřebí zacílit na rozvoj nízkoemisní mobility, ať už se jedná o řešení na bázi baterií či vodíku,“ vysvětlil Petzl.

Výrobci: Potřebujeme čas

Podle představitelů Sdružení automobilového průmyslu přijetí přísné varianty normy Euro 7 způsobí další výrazné zrychlení elektrifikace vozového parku v době, kdy hrozí nedostatek zdrojů a kdy ani není k dispozici dostatečně široká paleta modelů za dostupné ceny. „Je potřeba si uvědomit i skutečnost, že pro elektromobilitu ani vodíkové pohony není v řadě zemí vybudována dostatečná infrastruktura. Zároveň potřebujeme dostatečný čas na transformaci odvětví a vybudování robustních dodavatelských řetězců,“ vyjmenoval Petzl.

Všichni výrobci již připravují bateriová vozidla. Náběh podle odborníků urychluje i nový mezitímní cíl pro rok 2030, jenž výrazně zpřísňuje limity oxidu uhličitého. „Dokud nebudeme mít cenově dostupné elektromobily, není rozumné regulatorně navíc zamezit výrobě dostupných vozidel s ekologickými spalovacími motory. Zavedení přísné normy Euro 7 by však přesně to zákazníkům způsobilo. Automobilkám a jejím by navíc odčerpaly prostředky, které potřebují pro svou transformaci,“ uzavřel šéf Sdružení automobilového průmyslu.