Znevýhodněným dětem a jejich matkám – samoživitelkám by mělo od 1. července pomoci nově zavedené náhradní výživné. Tedy dočasná pomoc od státu v případech, kdy není schopen od rodiče, jenž se o své děti nestará, vymoci soudem určené výživné.

Těmto dětem a rodičům, kteří se o ně starají, by měl nově stát pomoci. Prostřednictvím Úřadu práce jim vyplatí rozdíl mezi částkou, jejíž zasílání druhému rodiči uložil soud, a penězi, které jim skutečně posílá. Tato měsíční výplata ovšem může činit nanejvýš tři tisíce korun, a dostanou ji pouze lidé, kteří svou znevýhodněnou životní situaci ve spolupráci s úřady aktivně řeší.

Adresáti náhradního výživného navíc musí každé čtyři měsíce znovu prokázat, že na ně mají skutečně nárok. Každé dítě navíc může tyto peníze dostávat nanejvýš 24 měsíců. Třeba s přestávkami. Proplacené peníze potom bude stát po dlužníkovi vymáhat.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) by nový nástroj měl pomoci až 24 tisícům dětí. „Je to výborná zpráva, že po více než patnácti letech diskusí jsme náhradní výživné vybojovali a můžeme pomáhat tam, kde je to opravdu potřeba,“ říká Maláčová.

Organizace změnu vítají, ale zákon má prý rezervy

Organizace pomáhající samoživitelkám v nouzi změnu sice vítají, zdaleka však nehýří obdobným optimismem jako ministryně. „Je to první krok, který míří k tomu, aby se tato dlouhodobě opomíjená problematika řešila, ale zákon má přesto svoje rezervy,“ řekla Deníku ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousková.

Podle Dagmar Vogtové z linky VašeVýživné.cz, která samoživitelkám v nouzi pomáhá, je chybou omezení pomoci na 24 měsíců. Kupříkladu maminka na mateřské takto může získat podporu pro své dítě nanejvýš na dva roky. „Ptáme se proto, co bude potom. To jí potom už dalších více než 15 let nikdo výživné hradit nebude?“ uvedla Vogtová pro Deník.

Za spornou záležitost Vogtová považuje často samotné stanovení výše výživného. Mnohdy bývá pod hranicí tisíce korun. „Setkáváme se i s rozsudky třeba jen s 500 korunami, což náklady dítěte vůbec nemůže pokrýt,“ uvedla. Ale pokud druhý rodič neplatí, nepomůže tomu pečujícímu ani stanovení vyšší částky. „Když má dítě dostávat 5000 korun, tak i s třítisícovým náhradním výživným dluh stále měsíčně narůstá o dva tisíce, a ty peníze dětem chybí,“ poznamenala.

Stát by proto podle jejího názoru měl zejména alespoň zajistit vymahatelnost plnění rozsudků o výživném. Cestou by podle ní mohly být veřejně prospěšné práce anebo v případě vězňů jejich přednostní zařazení na práci, aby poté z výdělku přednostně hradili své dluhy na výživném. „Pokud stát vydá rozsudek, tak přece musí zajistit, aby byl vymahatelný,“ dodala Vogtová.