Za dodržení platných hygienických norem, dezinfekce rukou po příchodu a dodržení dvoumetrových rozestupů v nejvýše patnáctičlenných skupinách, nebudou muset podle doporučení ministerstva mít žáci ve třídách roušky.

"Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog," uvádí metodika. Roušky nebudou muset žáci ani členové komisí mít ani v průběhu ústních zkoušek, zachovat by ale měli rozestup. Pokud si zkouška vyžádá bližší kontakt, budou si muset účastníci roušky nasadit.

"Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard (například rukavice)," uvádí dál text. Místo, kde zkoušený seděl, bude nutné před dalším uchazečem dezinfikovat. Každá třída musí být každou hodinu vyvětrána.

Nemocní žáci ke zkoušce nesmí

Při zkouškách bude podle metodiky také nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek. Žáci z rizikových skupin mají být rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.

Pokud bude mít žák v době zkoušky příznaky infekce dýchacích cest, nesmí do školy vstupovat. Nepřítomnost omluví do tří dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom bude mít žák právo konat zkoušku v náhradním termínu.

Didaktický test z matematiky, francouzštiny či angličtiny čeká letos maturanty 1. června, český jazyk a literatura plus němčina či španělština a ruština 2. června. O den později budou společnou část maturit skládat ti, kteří si vybrali rozšířený test z matematiky, vyplývá z tiskové zprávy ministerstva. Profilovou část maturit doporučuje ministerstvo uspořádat od 10. června. "Praktické zkoušky, maturitní práce a obhajoba může být před didaktickými testy, ale je žádoucí, aby to nebylo okamžitě po návratu do školy, aby byla zachována příprava," uvedl Plaga ve středu.