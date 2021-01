V něm by měli středoškoláci absolvovat ve společné části didaktické testy z českého jazyka a buď matematiky, nebo cizího jazyka. Sloh a ústní projev jsou v kompetenci škol. Kromě toho se uskuteční profilové zkoušky.

Nutné úpravy

O možných změnách tohoto modelu se v úterý s ministrem bavily i školské komise Asociace krajů. Ačkoliv jednání bylo neveřejné, radní kraje Vysočina Jan Břížďala (Piráti) uvedl: „Už nyní je jasné, že státní část maturit se bude skládat pouze z didaktických testů, a to v termínu 3. až 7. května 2021. Zcela odpadnou písemné práce. Podoba profilové části maturit, rozsah, nastavení a organizace zkoušek, bude pak na školách samotných.“

Na podobné závěry je ale podle Roberta Plagy brzy, definitivní stanovisko oznámí příští týden, a to také v souvislosti s dnešním zasedáním školského sněmovního výboru. Je ovšem vysoce pravděpodobné, že sloh z češtiny a cizích jazyků se skutečně psát nebude.

Zřejmě se též prodlouží termíny školní části maturity, především praktické zkoušky, jež se může protáhnout až do prázdnin. Ulevit by se mělo žákům, kteří měli nařízenou pracovní povinnost. Bonusem by pro ně mohl být druhý termín společné části zkoušky, pokud by v tom prvním neuspěli. „Nedojde-li k dramatickým zvratům, určitě nehodlám rezignovat na didaktické testy a jejich náročnost, neboť na ně se žáci mohou dobře připravit i doma,“ řekl ministr Plaga.

Nevšední shoda

Deník oslovil experty poslaneckých klubů, kteří unisono odmítli úřední podobu maturity na základě vysvědčení. Lidovec Jiří Mihola, Pirát Lukáš Bartoň i místopředseda STAN Petr Gazdík dávají přednost schválené podobě zkoušky, ale připouštějí posunutí termínu. „K úvaze jsou úlevy pro žáky, kteří pomáhali bojovat s covidem, i redukce vyučovaných předmětů ve 2. pololetí školního roku,“ dodává Martin Baxa (ODS).

Exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) míní, že by se mělo ihned přistoupit k návratu žáků závěrečných ročníků a zaměřit jejich výuku na maturitní předměty. Stejně jako Bartoň apeluje na odstranění monotematičnosti ústní jazykové zkoušky. Připomíná také nutnost sladit termíny maturit s přijímacími zkouškami na vysoké školy.