Pozítří se návratu do škol dočkají žáci posledních ročníků středních škol, kde se zároveň obnoví praktická výuka. Prvotní nadšení ale záhy vystřídala skepse. Kromě oprávněného požadavku na nošení roušek, větrání a používání dezinfekce je totiž jednou z hlavních podmínek prezenční docházky zachování homogenity tříd.

Státní maturita na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti stavebním v Kolíně. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

„U maturantů je to megaproblém. U nich totiž 60 procent výuky tvoří semináře, kam chodí žáci různých tříd. Bude se muset předělávat rozvrh. Není reálné, aby děti měly hodinu prezenčně a pak distančně, musí se to naskládat po dnech,“ řekla Deníku Petra Mazancová, učitelka angličtiny Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích a předsedkyně Učitelské platformy. Znamená to, že klíčové maturitní semináře, jež navštěvují žáci tří nebo čtyř závěrečných ročníků, se budou dál učit distančně. Podle ředitelky Gymnázia Český Krumlov Hany Bůžkové jsou rozzlobeni všichni ředitelé jihočeských gymnázií, protože nikdo z nich nedokáže zajistit výuku podle nastavených pravidel.