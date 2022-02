Registrace do ordinace praktického lékaře i specialistů je přitom hrazena ze zdravotního pojištění, a doktoři by si tedy neměli účtovat nic. „Mě to vyšlo nakonec docela levně, zaplatila jsem jednorázově tisíc korun. Vím ale o ženách, co tu tisícovku platí každý rok,“ uvedla Duong.

Sociální sítě i poradny zdravotních pojišťoven se plní stovkami příspěvků s podobnými příběhy. Na poplatek za registraci si lidé stěžují i jinde, nejčastěji ale u gynekologů či zubařů. „Chtěla jsem syna zaregistrovat k zubaři. Klinika si vyžádala pět set korun za něco, co nazvali odborná konzultace před vyšetřením. Kluk měl v puse dva zuby, dost mě to překvapilo,“ popsala Dana Müllerová z Teplic. Nakonec také zaplatila, sama totiž moc dobře ví, jaké to je shánět zubaře tři roky.

U gynekologů pacientky kritizují také náhradu pojišťovnou proplácených kovových zrcadel za jednorázová. „Už se budou používat jen plastová, za padesát korun, řekli mi. Já s tím ale nesouhlasím,“ postěžovala si Lada Krajníková z Plzně. Plastová zrcadla mají být prý šetrnější, pro Krajníkovou jsou ale vyšetření s nimi bolestivá. „Sestra mi řekla, že jiná nemají a pokud s jejich užíváním nesouhlasím, mám změnit lékaře,“ sdělila.

Výměnu zrcadel zaznamenaly desítky dalších žen a diskutují o tom na sociálních sítích. Podnět řešila i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Deník se proto dotázal České gynekologické a porodnické s polečnosti, zda přechod lékařů na plastová zrcadla byl doporučený například interním předpisem, právě s ohledem na jejich šetrnost. To komora nepotvrdila.„Plastová zrcadla za úhradu nabízet lze, podmínkou je ale alternativa v podobě těch kovových bez úhrady klientkou,“ informoval předseda společnosti Vladimír Dvořák.

Někteří nemají na výběr, říká lékař

Některé ženy se setkaly také s tím, že si gynekolog od druhého trimestru těhotenství účtoval poplatek za ultrazvuk. Nebo s pravidelným každoročním poplatkem za komunikační a informační služby. „Což jsou v reálu dvě stovky za jednu esemesku ročně s výzvou k preventivní kontrole,“ popsala například Lenka Souhradová z Chomutova. Předseda České gynekologické a porodnické společnosti Dvořák připustil, že se k němu informace o vymáhání různých poplatků sporadicky dostávají.

Problém ale podle něj není celorepublikový. „Jde o regionální specifikum – Praha a okolí. Z jiných oblastí jsem zatím tyto zprávy nedostal. Pokud se někdo setká s jednáním, které považuje za nesprávné, měl by se obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu. Ta by měla situaci vysvětlit či zajistit nápravu,“ poradil pacientkám.

A podobný postup doporučuje i lékař Oldřich Šubrt, který se déle než dvacet let pohybuje v oblasti vrcholného zdravotnického managementu. I on přitom vybírání poplatků potvrzuje. „Děje se to, lékaři hledají cesty k dalším prostředkům. Nikoli pro placení luxusního životního stylu, ale proto, aby zachovali lékařskou péči kvalitní a dostupnou všem i přesto, že sazebníky a náhrady pojišťoven jsou velice nízké,“ vysvětlil.

Někteří lékaři tak podle Šubrta vlastně nemají moc na výběr. „Je přesně stanoveno, kolik minut má ošetření trvat, jaké prostředky k němu využít a jak ho provést. U zubařů to vypadá často tak, že úkony hrazené pojišťovnou poslouží na pokrytí třiceti procent nákladů, které ordinace má. Těch zbylých sedmdesát procent je ale pro udržení praxe nutné sehnat jinak,“ řekl.

Nevoli pacientů chápe, směřovat by ji ale prý měli na zmíněné zdravotní pojišťovny. „Dvakrát lepší než podávat stížnosti na komoru je přijít ve skupině na regionální pobočku, vysvětlit, s jakou praxí se setkávají, a vyžadovat nápravu. Říct, že chtějí lékaře, kde skutečně nemusí platit poplatky navíc. Pojišťovna je garantem dostupnosti péče a může to vyřešit,“ poznamenal Šubrt.

Zdroj: DeníkVláda premiéra Petra Fialy (ODS) v programovém prohlášení slibuje diskuzi o potřebě a vhodnosti cenové konkurence zdravotních pojišťoven a chce také zavést možnost doplňkového připojištění. Návrh zákona by měl vzniknout do konce letošního roku.

Cesta placených nadstandardů je při současném stavu financování zdravotnictví nutná. Směřuje do něj 400 miliard, a podle Šubrta je částka na jednoho pacienta 4,5 krát menší než na pacienta ve Velké Británii. Dostupnost lékařské péče máme ale podle něj lepší a ve srovnání se zbytkem Evropy na velmi dobré úrovni. „Připojištění není proto, aby ti, kteří na něj nemají nebo ho nechtějí, měli péči horší. Ale aby zůstala stejná jako dosud a za kvalitnější pomůcky, léky či zákroky by mohly být doplatky nahrazené komerčním připojištěním,“ domnívá se Šubrt.