Homosexuálové Deníku řekli, že se nechali vyfotit dobrovolně a počítali s tím, že se snímek objeví např. v novinách, ale to, jak s ním nakládá SPD, jim ubližuje.

„Kdyby byla fotka použita třeba jako reklama na příští ročník Prague Pride, tak mi to nevadí. Ale vadí mi, že je zneužívána k nenávistným kampaním. Já jsem docela známá osobnost nejen u nás, ale i na Slovensku či v Německu, a lidé se na mě obracejí s dotazy typu, proč dávám Okamurovi svolení k použití naší fotografie pro tyto účely. To mi kazí jméno, navíc jde o nenávistné kampaně,“ konstatoval plzeňský rodák Kořínek, který se živí jako travesti umělec a barman.

Podobný názor má i Menčík, který žije v Klatovech, dvacetitisícovém městě. Přestože má poměrně divokou minulost, fotografie s texty, útočícími na menšiny, ho podle jeho slov poškozuje. „Je to malé město, lidé mě tu poznávají a na snímek mne neustále upozorňují. Prague Pride je karnevalový průvod a Tomio Okamurovi asi nedošlo, že pod kostýmem je normální člověk. Já dělám v továrně,“ vysvětlil Menčík.

Oba homosexuálové jsou přesvědčeni, že SPD neměla právo s jejich snímkem takto nakládat. A právníci jim dávají za pravdu. „Použití fotografie může zasahovat do dvou druhů práv, jednak do osobnostních práv zobrazených osob, a dále do autorského práva autora fotografie či toho, kdo autorská práva k fotografii vykonává,“ řekla k tomu Deníku advokátka Natálie Ženatá Pecháčková z kanceláře Frank Bold Advokáti.

Použítí fotografie jen se souhlasem

Obecně podle ní platí, že podobizna osoby může být použita jen s jejím souhlasem, existují však výjimky, kdy lze fotografii použít také bez jejího souhlasu. Jednou z nich je situace, kdy někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu. Toto však nedopadá na vystoupení na demonstracích či jiných společenských akcích. Pod tuto výjimku tedy použití fotografie z Prague Pride nespadá.

Další výjimkou je použití podobizny pro tiskové či jiné zpravodajství. Účelem této výjimky je použití podobizen tak, aby sloužily k veřejné informovanosti občanů. Za zpravodajství se však nepovažuje reklama.

Zákonný důvod použití podobizny nesmí být nepřiměřeně v rozporu s oprávněnými zájmy zobrazené osoby. Závisí také na všech souvislostech zveřejnění, průvodních komentářích apod. „Použití fotografie na profilu politika lze dle našeho názoru posoudit jako reklamu, kdy také z kontextu použití fotografie pro tzv. internetový mem a z doprovodného komentáře se jeví, že účelem profilu není pouze informování občanů, ale zejména propagace politické strany. Použití fotografie tedy předpokládá svolení zobrazované osoby,“ uzavřela Ženatá Pecháčková.

Menčík s Kořínkem, s nimiž SPD podle jejich slov nekomunikuje, žádají stažení snímků s texty a veřejnou omluvu. Pokud se tak nestane, zvažují žalobu.

Mluvčí SPD Barbora Šťastná Deníku slíbené vyjádření nedodala.