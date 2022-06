Bývalý kumpán Radovana Krejčíře Michal Redl měl evidentně styky i s centrálními politiky ze STAN. Třeba s europoslancem Stanislavem Polčákem a Petrem Gazdíkem byl na dovolené v Alpách. S ministrem vnitra Vítem Rakušanem se neznal, ale to neznamená, že by to předsedu STAN činilo politicky neodpovědným.

První změna ve Fialově vládě. Ministr školství Gazdík podá demisi

On sám, stejně jako premiér Petr Fiala (ODS), jsou přesvědčeni, že není důvod k rekonstrukci vlády a Rakušanově přechodu na jiný vládní post, třeba na uvolněné ministerstvo školství.

Pravěpodobnější je, že Gazdíka vystřídá další politik zabývající se vzdělávacím systémem. V éteru už zaznělo jméno předsedy senátního školského výboru Jiřího Drahoše. Události ovšem mohou nabrat rychlý spád. Rakušan v ČT řekl, že mimořádný sněm STAN by se měl konat ještě v létě. Na něm se bude volit nové vedení, neboť Polčák a Gazdík rezignovali a Věslav Michalik náhle zemřel na infarkt.

Otázky pro politiky

Do té doby budou politici STAN čelit mnoha otázkám. Proč Vít Rakušan tlačil na odvolání policejního prezidenta Jana Švejdara, a to ještě předtím, než byl do funkce ministra vnitra jmenován? Proč nikoho ze STAN nezajímalo, za co si Hlubuček pořizuje nemovitosti ve Španělsku? Proč europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) žaluje předsedu uskupení Praha sobě Jana Čižinského, který tvrdí, že v kauze má omočené prsty Pospíšilova pravá ruka Jiří Fremr? Proč se ředitel České pošty Roman Knap, jehož chce nyní Rakušan odvolat, scházel se zlínským mafiánem Redlem?

Proč mají občané věřit, že ministr Rakušan, který nedávno vyměnil i vedení civilní rozvědky, v ničem z toho nejede? A především – jaký vliv to bude mít na resort školství?

Šéf České pošty Knap bude odvolán, řekl Rakušan. STAN řeší i budoucnost Polčáka

Do sněmovny směřuje důležitá novela zákona o pedagogických pracovnících, řešit se musí integrace ukrajinských dětí, ale také platy nepedagogických pracovníků. Petr Gazdík měl v úmyslu změnit podobu státní maturity a zrušit jednotné přijímací zkoušky na střední školy.

Na vyústění čeká situace v Cermatu. Ten dočasně vede Gazdíkův náměstek Milan Štábl, který pro změnu na ministerstvo přivedl jako poradce pro IT Luďka Šteffla, čerstvě obviněného v kauze Redl.

Pád vlády se nekoná

Kdyby Andrej Babiš sám nečelil žalobě, měl by opravdu nabito. Petr Fiala může děkovat půlročnímu českému předsednictví, jež začíná 1. července, které ho chrání před hlasováním o nedůvěře. Babiš prohlásil, že během něj této zkoušce vládu nevystaví. Skandál Redl společně s energetickou krizí a inflací ovšem ovlivní nejen komunální, ale i prezidentské volby.