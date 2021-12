Na jmenování do vládní funkce ještě čeká budoucí ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který je kvůli nákaze covidem-19 v izolaci a neměl možnost mluvit s prezidentem. Resort zatím dočasně řídí šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Symbolické předání ministerstev se odehrává za přítomnosti už bývalých ministrů předchozího kabinetu ANO a ČSSD Andreje Babiše (ANO).

Fiala během dopoledne jako první předal ministerstva nové šéfce rezortu obrany Janě Černochové (ODS) a také novému ministrovi české diplomacie Janu Lipavskému (Piráti). Volbu druhého jmenovaného před časem zpochybnil prezident Miloš Zeman, který poukazoval na kandidátovy nedostatečné kompetence či vzdělání. „Budu usilovat o konstruktivní vztahy s panem prezidentem. Miloš Zeman zastupuje stát navenek a je klíčovým v zahraniční politice. Debata s ním proto musí běžet jako součást práce ministra zahraničních věcí," uvedl při vstupu do úřadu Lipavský.

Lipavského jako nejlepšího kandidáta do čela rezortu na místě zdůvodnil i Fiala. „Potřebujeme ministra, který má dostatek elánu, energie a kompetencí, aby mohl reprezentovat Česko, a to pan Lipavský určitě je. Jsou před námi velké výzvy, zhoršuje se mezinárodní bezpečnostní situace, sledujeme dění na rusko-ukrajinské hranici. To vše vyžaduje naši reakci a já věřím, že Česko se pod novým ministrem zahraničí bude rozvíjet podle zájmů naší země," okomentoval předání postu Fiala.

Vztahy s Ruskem a Čínou

Hlavním cílem Lipavského je podle jeho slov zejména posílit dobré jméno Česka za hranicemi. „Chtěl bych navrátit hlas lidských práv do zahraniční politiky, konkrétním krokem bude příprava zákona, který umožní České republice poukázat na ty největší nepravosti v oblasti lidských práv ve světových zemích. Hovořit lze také o určité revizi vztahů s Ruskem a Čínou. Česko musí být silným, nezávislým státem a rovnocenným partnerem ostatním," řekl Lipavský.

Klíčem pro prosperitu je podle něj zejména členství v EU a NATO. Lipavského první zahraniční cesta v pondělí povede na Slovensko, kde se setká se slovenským protějškem.

Svůj úřad v sobotu převzala také Jana Černochová. Nová ministryně obrany chce ve své funkci podporovat modernizaci armády. Stejně jako předseda vlády Fiala zopakovala příslib, že Česká republika bude do roku 2025 vydávat dvě procenta HDP na svou obranu. Stát se by tak podle nich mělo i přes složitou ekonomickou situaci.

Ne revoluce, ale evoluce

Nová ministryně nechce v úřadu dělat revoluci, ale plánuje se zaměřit na evoluci. Své další kroky chce nejprve představit vedení resortu, aby pro ně našla podporu. Až poté je chce sdělit novinářům.

To nový ministr dopravy Martin Kupka (ODS) chce v následujících čtyřech letech postavit až 200 kilometrů nových dálnic. Prioritou jsou dostavba Pražského okruhu, dálnice D1 a D35. Zároveň chce během svého funkčního období připravit ke stavbě první úseky vysokorychlostních tratí. Upraví se také slevy v dopravě.

Podle Fialy nebude stát i přes plánované škrty ve státním rozpočtu šetřit na dopravní infrastruktuře, investice by podle Kupky měly výrazně přesahovat 100 miliard korun ročně.

„Musíme pohnout s dostavbou Pražského okruhu, za čtyři roky bude rozestavěna klíčová část mezi Běchovicemi a D1, severní část okruhu bude připravena k výstavbě. Stejně tak potřebujeme dokončit D1 u Přerova a rozestavět co nejvíce úsek na D35, která je alternativní spojnicí východu a západu země. Chceme také zatraktivnit železnici pro cestující, nakoupit moderní a pohodlné vagony. Výrazně pokročit se stavbami na čtvrtém železničním koridoru s cílem zkrátit jízdní dobu z Prahy do Českých Budějovic na 1,5 hodiny. Rozestavíme také většinu staveb budoucího železničního spojení na letiště Václava Havla v Praze. A především připravíme první stavby vysokorychlostních tratí,“ popsal své plány na ministerstvu Kupka.

Školství se musí připravit na budoucnost

Úkolem ministerstva školství bude uvést do života Strategii 2030+, kterou vypracovalo předchozí vedení resortu a na které panuje politická shoda. Po sobotním uvedení do úřadu to řekl nový ministr školství Petr Gazdík (STAN). Dokument se zabývá modernizací českého školství. To podle Gazdíka potřebuje změnu a musí se připravit na budoucnost.

Politickým náměstkem Gazdika se stane dosavadní ministr Robert Plaga (za ANO), který už jako náměstek na ministerstvu působil v minulosti.

Učitelům by se od ledna měly podle návrhu, který schválila ještě minulá vláda, zvednout platy o tři procenta. „Konkrétní čísla budeme řešit na vládě, jasné v tuto chvíli je, že koaliční program říká, že udržíme platy učitelů na 130 procentech průměrné mzdy v tomto volebním období. Nechceme, aby se učitelů dotklo rozpočtové provizorium," řekl Gazdík. Státní rozpočet podle něj není v dobré kondici.

Kultura po covidu

Nový ministr kultury Martin Baxa (ODS) chce ve vládě usilovat o to, aby se v případě lepší epidemické situace kultura vracela do normálu a vznikl jasný plán jejího fungování. Za důležité považuje dokončit zákon o veřejných kulturních institucích, novelu autorského zákona či novelu mediálních zákonů.

S koronavirovou situací podle Baxy souvisí čerpání peněz z Národního plánu obnovy. Jedním z prvních úkolů bude co nejsmysluplnější využití financí na investice do české kultury i na pomoc kulturním aktérům.

Baxa dále řekl, že má v plánu ve větší míře připomínat významné okamžiky českých a československých dějin. Jako příklady uvedl 80 let od operace Anthropoid a od transportů židovských spoluobčanů. Za důležitou pokládá též podporu kulturních a kreativních průmyslů, filmu, počítačových her či designu.

Dořešíme Bečvu

Nová ministryně pro životní prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) se chce ve funkci zaměřit na otázky spojené s klimatickou změnou, ochranu pitné vody, zavádění obnovitelných zdrojů energie a omezení uhlí, evropský Green Deal či dořešení havárie na Bečvě. Dodala, že chce navázat užší spolupráci s ministerstvy zemědělství, průmyslu a obchodu či dopravy.

Do čela rezortu pro vědu, výzkum a inovace Fiala doprovodil také Helenu Langšádlovou (TOP 09). Ta považuje za důležité dostávat poznatky aplikovaného výzkumu do praxe a hledat pro oblast vědy a výzkumu nové zdroje. Chce se ve funkci inspirovat úspěšnými zeměmi a navázat na své kontakty v Izraeli či na Tchaj-wanu.

Fialova vláda bude mít po jmenování Nekuly 18 členů, z toho tři jsou ženy. Znovu se sejde 22. prosince a také mezi svátky. Řešit musí přednostně epidemii koronaviru, přípravu rozpočtu na příští rok nebo dopady zdražování.